18 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев научили правильно выбирать торты и пирожные

Главная ЕДА
Красноярск
13:21 18 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия. Пирожными и тортами можно серьезно отравиться, уверяют в ведомстве. 

Красноярцам советую обратить внимание на хранение сладких товаров - они должны быть упакованы в контейнер. Те пирожные, которые можно взять с полки «голыми руками», покупать не рекомендуется. 

 

 

«Перед покупкой торта прочитайте его состав. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид. Он заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на человеческий организм», - пояснили эксперты. 

Торты и пирожные без крема хранятся достаточно долго - 72 часа. Изделия с белковыми наполнителями необходимо съесть в течение 36 часов. Срок годности заварных пирожных самый маленький - 6 часов. 

Покупать сладости эксперты советуют в кондитерских или в стационарных торговых точках, где созданы все условия для хранения изделий. 

«Покупая продукцию, внимательно читайте этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия», - рассказывают в Роспотребнадзоре. 

Нередко в супермаркетах попадаются поломанные печенья - красноярцам советуют отказаться от деформированных кондитерских изделий, даже если те продаются по привлекательной цене. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
ЕДА / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Эксперты ЦСМ назвали лучший мед в Красноярском крае

Эксперты ЦСМ назвали лучший мед в Красноярском крае

6 Ноября 2019 г.
Все образцы прошли лабораторные испытания
Новости Красноярска: Аналитики рассказали о самых популярных заготовках красноярцев на зиму

Аналитики рассказали о самых популярных заготовках красноярцев на зиму

31 Октября 2019 г.
Чаще других жители краевой столицы консервируют грибы
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о самых ядовитых и опасных продуктах

Красноярцам рассказали о самых ядовитых и опасных продуктах

24 Октября 2019 г.
Некоторыми овощами, фруктами, дикоросами и морскими деликатесами можно отравиться
Новости Красноярска: В Красноярске уничтожили 42 килограмма приморской красной икры

В Красноярске уничтожили 42 килограмма приморской красной икры

18 Октября 2019 г.
Деликатес был некачественным
Новости Красноярска: В лапше быстрого приготовления обнаружены токсины и пестициды

В лапше быстрого приготовления обнаружены токсины и пестициды

3 Октября 2019 г.
Также превышено содержание соли
Новости Красноярска: В Красноярске предложили «узаконить» блюда сибирской кухни

В Красноярске предложили «узаконить» блюда сибирской кухни

2 Октября 2019 г.
Эксперты хотят создать единую стандартную систему рецептов
Новости компаний
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае установлен новый рекорд урожайности

В Красноярском крае установлен новый рекорд урожайности

14 Ноября 2019 г.
Аграрии добились лучших результатов за 85-летнюю историю региона
Новости Красноярска: На выходных в Красноярск придут зимние морозы

На выходных в Красноярск придут зимние морозы

15 Ноября 2019 г.
Ожидается снег
Новости Красноярска: Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

15 Ноября 2019 г.
В банках региона стартует традиционная акция
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19