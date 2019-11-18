Красноярцев научили правильно выбирать торты и пирожные

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия. Пирожными и тортами можно серьезно отравиться, уверяют в ведомстве.

Красноярцам советую обратить внимание на хранение сладких товаров - они должны быть упакованы в контейнер. Те пирожные, которые можно взять с полки «голыми руками», покупать не рекомендуется.

«Перед покупкой торта прочитайте его состав. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид. Он заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на человеческий организм», - пояснили эксперты.

Торты и пирожные без крема хранятся достаточно долго - 72 часа. Изделия с белковыми наполнителями необходимо съесть в течение 36 часов. Срок годности заварных пирожных самый маленький - 6 часов.

Покупать сладости эксперты советуют в кондитерских или в стационарных торговых точках, где созданы все условия для хранения изделий.

«Покупая продукцию, внимательно читайте этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия», - рассказывают в Роспотребнадзоре.

Нередко в супермаркетах попадаются поломанные печенья - красноярцам советуют отказаться от деформированных кондитерских изделий, даже если те продаются по привлекательной цене.