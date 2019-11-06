Эксперты ЦСМ назвали лучший мед в Красноярском крае

Эксперты центра стандартизации и метрологии определили лучших производителей меда в Красноярском крае. Конкурс проводился в регионе впервые, рассказали в ЦСМ.

Так, от производителей принимали образцы натурального цветочного полифорного меда (разнотравье). По словам экспертов, приглашение на конкурс получили все пчеловоды региона, но только десять хозяйств решились проверить свой мед в лаборатории и предоставили все необходимые документы.

Всего специалисты ЦСМ получили 15 образцов сладкого продукта. Самым вкусным, по мнению покупателей и дегустаторов, стал луговой мед Андрея Старчевского из Боготольского района. Не уступил по вкусовым качествам и цветочный мед Андрея Воднева из Емельяновского района. Образцы пчеловодов также прошли лабораторные испытания, показав лучшие результаты. В лакомстве содержатся только натуральные ингредиенты, и отсутствует сахар.

Следующим по качеству идет луговой мед пасеки Федотовых из Большеулуйского района. Третье место, по словам экспертов, поделили таежный мед Андрея Старчевского и мед-разнотравье Ирины Вайспекер из Сухобузимского района.