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Аналитики рассказали о самых популярных заготовках красноярцев на зиму

Главная ЕДА
Красноярск
15:54 31 Октября 2019
овощи, продукты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики поисковой системы «Яндекс» проанализировали кулинарные предпочтения красноярцев в период сезона заготовок на зиму. Чаще всего красноярцы делают соленья из помидоров и огурцов, но томаты любят больше.

«Вообще, всю страну можно разделить на регионы, где по числу запросов побеждают помидоры (таких больше, Красноярский край — среди них), и огуречные края (в основном — на востоке России)», - отметили в пресс-службе «Яндекса».

При этом жители Красноярска чаще других заготавливают на зиму грибы. Рецептами консервирования опят в краевой столице интересуются в пять раз чаще, чем в среднем по стране, а груздей — почти в два раза чаще, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Варенье и компоты красноярцы варят чаще всего из вишни и малины – запросы на рецепты с этими ягодами красноярцы задают в полтора раза чаще среднего.

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