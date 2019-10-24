Красноярцам рассказали о самых ядовитых и опасных продуктах

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о продуктах, которыми можно серьезно отравиться. В целом они являются безопасными и даже полезными, но при определенных условиях теряют свои свойства и могут нанести вред здоровью.

В ведомстве рассказали, что отравиться можно даже свежими моллюсками и членистоногими, если те, в свою очередь, питались токсичными водорослями. Яд от морских растений таким образом попадает в организм человека. Не помогает даже термическая обработка.

Не всегда полезен мед — дикие пчелы собирают пыльцу и с ядовитых цветов, а токсины затем наполняют в сладкий продукт.

По словам экспертов, при неправильном хранении картофеля существует риск отравления соланином. То же вещество содержат недозревшие помидоры и баклажаны. Яд амигдалин есть в обычных абрикосовых косточках.

«Отравление может произойти из-за употребления в пищу некоторых рыб (окунь, щука). Есть эту рыбу нельзя в период нереста, когда икра приобретает ядовитые свойства», — сообщают в Роспотребнадзоре.

Специалисты предупреждают, что амнестические и паралитические виды отравлений являются наиболее серьезными, поскольку могут привести к летальному исходу.

Красноярцам советуют соблюдать элементарные правила, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем: не есть картофель с зелеными участками и мед диких пчел, отказаться от зеленых томатов, всегда очищать баклажаны от кожуры, а речную рыбу от икры.