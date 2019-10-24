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Красноярцам рассказали о самых ядовитых и опасных продуктах

Главная ЕДА
Красноярск
12:11 24 Октября 2019
общество, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о продуктах, которыми можно серьезно отравиться. В целом они являются безопасными и даже полезными, но при определенных условиях теряют свои свойства и могут нанести вред здоровью. 

В ведомстве рассказали, что отравиться можно даже свежими моллюсками и членистоногими, если те, в свою очередь, питались токсичными водорослями. Яд от морских растений таким образом попадает в организм человека. Не помогает даже термическая обработка.

Не всегда полезен мед — дикие пчелы собирают пыльцу и с ядовитых цветов, а токсины затем наполняют в сладкий продукт. 

По словам экспертов, при неправильном хранении картофеля существует риск отравления соланином. То же вещество содержат недозревшие помидоры и баклажаны. Яд амигдалин есть в обычных абрикосовых косточках.  

«Отравление может произойти из-за употребления в пищу некоторых рыб (окунь, щука). Есть эту рыбу нельзя в период нереста, когда икра приобретает ядовитые свойства», — сообщают в Роспотребнадзоре. 

Специалисты предупреждают, что амнестические и паралитические виды отравлений являются наиболее серьезными, поскольку могут привести к летальному исходу. 

Красноярцам советуют соблюдать элементарные правила, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем: не есть картофель с зелеными участками и мед диких пчел, отказаться от зеленых томатов, всегда очищать баклажаны от кожуры, а речную рыбу от икры. 

«Не употребляйте в пищу продукт, если нет уверенности в том, что он безопасен», — подытожили в Роспотребнадзоре.   

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