В Красноярске уничтожили 42 килограмма приморской красной икры

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора сожгли 42 кг красной икры из Приморского края — деликатес был некачественным и опасным, утверждают в ведомстве. От икры избавились на предприятии по уничтожению биологических отходов.

Упаковки с лососевой икрой привезли в Красноярск из Владивостока на самолете — всю партию задержали на коммерческом складе международного аэропорта.

«На транспортной таре продукции отсутствовала маркировка изготовителя, также не были предоставлены сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы», — говорится в сообщении.

Икру проверили в лаборатории — деликатес «не соответствовал техническим регламентам Таможенного союза». Эксперты нашли в образцах кишечную палочку, опасные микроорганизмы и дрожжи.

Продавца, который поставил в Красноярск некачественную и опасную икру, оштрафовали. Сумма штрафа не называется.

Видео: краевое управление Россельхознадзора