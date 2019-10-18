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В Красноярске уничтожили 42 килограмма приморской красной икры

Главная ЕДА
Красноярск
11:49 18 Октября 2019
еда, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске сотрудники Россельхознадзора сожгли 42 кг красной икры из Приморского края — деликатес был некачественным и опасным, утверждают в ведомстве. От икры избавились на предприятии по уничтожению биологических отходов. 

Упаковки с лососевой икрой привезли в Красноярск из Владивостока на самолете — всю партию задержали на коммерческом складе международного аэропорта. 

«На транспортной таре продукции отсутствовала маркировка изготовителя, также не были предоставлены сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы», — говорится в сообщении. 

Икру проверили в лаборатории — деликатес «не соответствовал техническим регламентам Таможенного союза». Эксперты нашли в образцах кишечную палочку, опасные микроорганизмы и дрожжи. 

Продавца, который поставил в Красноярск некачественную и опасную икру, оштрафовали. Сумма штрафа не называется. 

Видео: краевое управление Россельхознадзора

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