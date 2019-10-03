В лапше быстрого приготовления обнаружены токсины и пестициды

Лапша быстрого приготовления от большинства марок, представленных на российском рынке, оказалась небезопасной для приема в пищу. Продукт проанализировали эксперты Роскачества. Для проверки было закуплено 17 наименований от 14 производителей – тестировали, в том числе, популярные «БигЛанч», «Роллтон», «Моя цена».

«Ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследуемой продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества. Отчасти подтвердились опасения потребителей относительно безопасности данного продукта», - говорится в сообщении Роскачества.

Следы пестицидов обнаружены в лапше марки «БигЛанч». В продукции «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена» содержатся примеси регулятора роста растений, что говорит об использовании муки низкого качества.

В продукции восьми торговых марок обнаружен охратоксин, еще в пяти - микотоксин зеараленон. Причиной этого может быть некачественное растительное масло, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В лапше 12 торговых марок обнаружено повышенное содержание соли. Глутамата натрия в лапше не много, сои не обнаружено, заключили эксперты.





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