В Красноярске предложили «узаконить» блюда сибирской кухни

Директор регионального центра стандартизации и метрологии Василий Моргун предложил «узаконить» сибирскую кухню. Он предлагает создать единую систему приготовления блюд.

По словам спикера, в советское время существовали специальные рецептурные справочники для кафе и ресторанов. Они регламентировали качество и количество используемых ингредиентов для приготовления. Эксперт предлагает вернуться к системе и стандартизировать сибирскую кухню. С таким предложением ЦСМ обратился в Ассоциацию гостеприимства.

«Мы предложили поработать над перечнем наименований продуктов, имеющих наибольшее значение для представления сибирской кухни в предприятиях общественного питания, как уникального феномена местной культуры. Перечень блюд, который мы могли бы сопроводить детализированным описанием в части технологии приготовления, ингредиентов и конечного результата», — пояснил спикер.

По словам эксперта, не все сибиряки знают особенности своей кухни — чаще они путают сибирские блюда с национальными. Если ввести новые стандарты, то популярность местной еды возрастет, уверен Моргун. В частности, это касается приготовления речной рыбы и оленины.

«Для этого нужно составить рецептуры, узаконить их и создать всеми признаваемую систему контроля за правильным исполнением. В меню ресторанов, которые используют утвержденные блюда сибирской кухни, должны быть соответствующие обозначения напротив строчек меню или значки, являющиеся интеллектуальной собственностью ассоциации и указывающие на то, что это блюдо соответствует всем требованиям.

В частности, специалист предлагает обязательно указывать в меню места происхождения товара и географические маркеры.