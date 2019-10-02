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В Красноярске предложили «узаконить» блюда сибирской кухни

Главная ЕДА
Красноярск
15:25 2 Октября 2019
общество, красноярск, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Директор регионального центра стандартизации и метрологии Василий Моргун предложил «узаконить» сибирскую кухню. Он предлагает создать единую систему приготовления блюд. 

По словам спикера, в советское время существовали специальные рецептурные справочники для кафе и ресторанов. Они регламентировали качество и количество используемых ингредиентов для приготовления. Эксперт предлагает вернуться к системе и стандартизировать сибирскую кухню. С таким предложением ЦСМ обратился в Ассоциацию гостеприимства. 

«Мы предложили поработать над перечнем наименований продуктов, имеющих наибольшее значение для представления сибирской кухни в предприятиях общественного питания, как уникального феномена местной культуры. Перечень блюд, который мы могли бы сопроводить детализированным описанием в части технологии приготовления, ингредиентов и конечного результата», — пояснил спикер. 

По словам эксперта, не все сибиряки знают особенности своей кухни — чаще они путают сибирские блюда с национальными. Если ввести новые стандарты, то популярность местной еды возрастет, уверен Моргун. В частности, это касается приготовления речной рыбы и оленины. 

«Для этого нужно составить рецептуры, узаконить их и создать всеми признаваемую систему контроля за правильным исполнением. В меню ресторанов, которые используют утвержденные блюда сибирской кухни, должны быть соответствующие обозначения напротив строчек меню или значки, являющиеся интеллектуальной собственностью ассоциации и указывающие на то, что это блюдо соответствует  всем требованиям. 

В частности, специалист предлагает обязательно указывать в меню места происхождения товара и географические маркеры. 

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