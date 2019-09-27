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В салатах из красноярских супермаркетов обнаружили кишечную палочку

Главная ЕДА
Красноярск
09:15 27 Сентября 2019
красноярск, общество, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты ЦСМ по результатам проверки признали опасными для здоровья готовые салаты из красноярских супермаркетов. Почти во всех образцах обнаружена кишечная палочка и микробы.

Для исследования были закуплены 14 салатов в торговых сетях «Командор», «О'Кeй» и «Лента». Для тестов отобрали следующие виды готовой продукции: «Оливье», «Сельдь под шубой», салат из крабовых палочек с кукурузой и рисом, винегрет овощной и салат «Гранатовый браслет».

«По результатам испытаний установлены нарушения в части завышенной общей микробной обсемененности более чем в 6 раз в 12 образцах продукции. Бактерии группы кишечных палочек обнаружены в 10 образцах салатов, кишечная палочка в 2 салатах. Превышения по содержанию дрожжей установлены в 7 образцах салатов», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Безопасным оказался лишь один салат – «Винегрет классический» из «Ленты». Эксперты ЦСМ заверили, что его можно употреблять в пищу, не опасаясь за здоровье.

Фото: ЦСМ

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