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Красноярцев научили выбирать в магазинах настоящий сыр

Главная ЕДА
Красноярск
12:03 9 Августа 2019
красноярск, общество, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцам рассказали, как выбрать вкусный сыр и не нарваться на подделку. Инструкцию составили специалисты Роспотребнадзора. 

При покупке горожан просят обращать внимание на название и надписи на этикетке. 

«Для изготовления натурального сыра используют следующие ингредиенты: сырое коровье молоко исключительно высшего и первого сорта (оно отдает сыру всю свою животворную силу), сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, соль поваренную пищевую, бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий, натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато)», — рассказали специалисты. 

Сырье для продукта стоит недешево, поэтому и сам сыр не должен продаваться по слишком низкой цене. Например, для приготовления одного килограмма сыра требуется около 11 литров молока. 

Определившись с видом и составом сыра, необходимо посмотреть на его внешний вид.  

«На разрезе кусок должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы (Костромской, Эстонский), неправильной или угловатой формы (Российский), круглой овальной или угловатой формы (Голландский). Не должно быть трещин, неровностей», -— говорят эксперты. 

Корка должна быть ровной и без повреждений, от качественного продукта не может исходить тухлых запах. Лучше приобретать сыр в фабричной упаковке, что убережет его от бактерий. 

По словам экспертов, натуральный сыр полезен для людей. Он содержит большое количество витаминов (А, Е, D, С) и полезных элементов (железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, натрий, фосфор, цинк). 

Красноярцев научили выбирать в магазинах настоящий сыр

Фото: Роспотребнадзор 

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