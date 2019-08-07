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Рыбу из красноярских магазинов проверили на содержание антибиотиков и ГМО

Главная ЕДА
Красноярск
11:00 7 Августа 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники Роспотребнадзора проверяют рыбу из красноярских магазинов. За первые шесть месяцев 2019 года эксперты проконтролировали работу 293 торговых точек и фабрик. Образцы рыбы отбирали для лабораторных исследований, рассказали в ведомстве. 

Сегодня, 7 августа, управление опубликовало первые результаты. Всего сотрудники проверили более 880 образцов на санитарно-химические, микробиологические, физико-химические, паразитологические, радиологические показатели, на содержание антибиотиков и ГМО.

«По результатам проведенных исследований не соответствовали требованиям микробиологической безопасности 4,9 % исследованных проб, по паразитологическим показателям — 0,3 % исследованных проб, по физико-химическим показателям — 0,1 % проб. Продукция, несоответствующая обязательным требованиям, изъята из оборота. По санитарно-химическим, радиологическим показателям, на содержание антибиотиков и ГМО все исследованные пробы рыбной продукции соответствовали требованиям безопасности», — говорится в сообщении. 

С продажи пришлось снять 109 партий рыбы. Производителей и продавцов наказали штрафами. Их сумма составила 173 тысячи рублей. 

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