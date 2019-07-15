Красноярцев научили правильно выбирать фрукты и овощи летом

В разгар лета специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно выбирать овощи и фрукты. Эти продукты богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимо употреблять перед долгой зимой.

Эксперты советуют покупать овощи, фрукты, а также бахчевые только в специализированных местах. При необходимости у продавцов можно попросить документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

«Продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду. Он обязан содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте», — рассказали в ведомстве.

Красноярцам советуют покупать спелые овощи и фрукты. Например, в июльских арбузах могут содержаться нитраты, которые способны вызвать отравление. При выборе продуктов стоит обращать внимание на их внешний вид, запах, цвет и консистенцию.

«Плоды не должны иметь признаков порчи и гниения. Реализация картофеля, свежей плодоовощной продукции, в том числе бахчевых, с земли не осуществляется. Не допускается продажа бахчевых культур частями и с надрезами», — пояснили специалисты.

Овощи и фрукты необходимо тщательно промыть перед употреблением, желательно с помощью щетки. Картофель, редис, морковь и свеклу нужно подержать в теплой воде, а капусту очистить от верхнего слоя листьев.

Зелень эксперты советуют перебрать, чтобы удалить поврежденные листья. Затем ее необходимо замочить в теплой воде и оставить там на 15 минут. Можно использовать для этого уксусный раствор.

«Для промывания клубники, вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется выложить их на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой пять минут. Так с поверхности сойдет земля или пыль. Потом для ягод нужно устроить контрастные «ванны»: попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей и холодной водой», — говорят специалисты.

Напомним, ранее врачи рассказывали красноярцам, как правильно выбирать арбузы.

Фото: Роспотребнадзор