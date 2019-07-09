Красноярские медики рассказали о вреде клубники

Красноярские медики рассказали, почему клубника может нанести вред здоровью. У некоторых людей ягода вызывает сильнейший приступ аллергии, а у других — пищевое отравление. Как избежать неприятных последствий, рассказала врач-педиатр красноярской поликлиники №2 Наталья Ярусова.

«В клубнике есть витамины и минералы, необходимые ребенку: витамин А, С, железо, кальций, фолиевая кислота. Клубника содержит сахар, который хорошо усваивается детским организмом. Кроме того, она помогает бороться с простудой, ангиной. Укрепляет кровеносную систему, повышает иммунитет ребенка. С помощью этой ягоды можно улучшить аппетит, что важно для детей, которые плохо едят», — сообщила врач.

При этом клубника является сильным аллергеном. У детей она вызывает сыпь на теле, зуд и покраснение кожи. Если ягоду плохо промыть, она может занести инфекцию в кишечник.

«Рекомендуется до года малышу вообще не давать клубнику. После 12 месяцев начинать с малого прикорма. Убедившись, что у ребенка нет высыпаний, вздутия, расстройства желудка, можно начинать баловать его ягодой, но тоже в умеренных дозах, столько, сколько умещается в ладошке», — рассказал медик.

Врачи не советуют покупать первую клубнику — в ней могут содержаться нитраты. Не стоит брать ягоду с вялым хвостиком. Перед употреблением ее нужно хорошо промыть и сразу съесть — она быстро портится. Беременным и кормящим женщинам стоит съедать не более 2-3 ягод в день.