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К юбилею Енисейска рестораторы будут готовить для гостей старинные блюда

Главная ЕДА
Красноярск
15:41 28 Июня 2019
еда, красноярск, общество
Источник: Енисей
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К 400-летию Енисейска приезжих гостей будут угощать блюдами русской кухни. Для этого рестораторы города начали обновлять меню. 

Самые распространенные летние блюда у местных жителей — картошка, грибные деликатесы с луком, котлеты, маринованные огурцы и помидоры, а также брусничный морс. Известная енисейская писательница Елена Петрова мастерски готовит русскую кухню. Рецепты для своих кулинарных шедевров она собирала несколько лет — ходила в музей, спрашивала бабушек, читала воспоминания жителей Енисейска.

К большому юбилею готовятся и представители национальных диаспор, проживающих в Енисейске. У каждой есть традиционные блюда: чак-чак, кулешь, галушки, сладкие вафли. 

«Гостей праздника мы готовы угощать вафлями, которые будут изготавливаться на нашей старинной вафельнице, привезенной еще во времена депортации немцев с Волги», — сказал Надежда Помалейко, представитель немецкого общества Енисейска.

Ни один праздничный стол не обойдется без «царской ухи». Ее варят на костре и используют сразу несколько сортов речных рыб. 

Отведать необычные блюда и сибирские угощения сможет каждый желающий. Во время праздника все это будет представлено на многочисленных подворьях и в уличных павильонах.

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