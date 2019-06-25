Красноярцам рассказали, как не отравиться во время отдыха

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, как не отравиться едой во время летних каникул. Для этого необходимо соблюдать правила гигиены и не употреблять в пищу сомнительные продукты.

Острую кишечную инфекцию можно подхватить довольного легко — вирусы проникают в организм через рот во время употребления воды, пищи и через грязные руки. Инкубационный период при инфекции длится от 12 часов до 7 дней. Следить нужно не только за собой, но и за своим ребенком.

Итак, основные правила профилактики острой кишечной инфекции:

после улицы и перед едой необходимо мыть руки с мылом;

тщательно промывать овощи и ополаскивать их кипяченой водой;

не употреблять в пищу скоропортящиеся продукты с истекшим сроком годности и хранившиеся вне холодильника (особенно кондитерские кремовые изделия, многокомпонентные салаты, заправленные сметаной или майонезом и т.д.);

пить только бутилированную или кипяченую воду;

при приобретении скоропортящихся продуктов обращать внимание на сроки годности и условия хранения;

при приготовлении пищи в домашних условиях не допускать совместное нахождение сырой (мясо, куры) и готовой продукции, употребляемой без термической обработки, использовать отдельные разделочные доски и ножи; не готовить скоропортящиеся продукты впрок (особенно многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной);

регулярно мыть посуду и избавляться о мусора

Также красноярцев просят с особой осторожностью относиться к еде на пляже — не стоит покупать пищу у разносчиков.