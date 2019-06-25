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Красноярцам рассказали, как не отравиться во время отдыха

Главная ЕДА
Красноярск
13:25 25 Июня 2019
общество, красноярск, еда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, как не отравиться едой во время летних каникул. Для этого необходимо соблюдать правила гигиены и не употреблять в пищу сомнительные продукты. 

Острую кишечную инфекцию можно подхватить довольного легко — вирусы проникают в организм через рот во время употребления воды, пищи и через грязные руки. Инкубационный период при инфекции длится от 12 часов до 7 дней. Следить нужно не только за собой, но и за своим ребенком. 

Итак, основные правила профилактики острой кишечной инфекции: 

  • после улицы и перед едой необходимо мыть руки с мылом;

  • тщательно промывать овощи и ополаскивать их кипяченой водой; 

  • не употреблять в пищу скоропортящиеся продукты с истекшим сроком годности и хранившиеся вне холодильника (особенно кондитерские кремовые изделия, многокомпонентные салаты, заправленные сметаной или майонезом и т.д.); 

  • пить только бутилированную или кипяченую воду;

  • при приобретении скоропортящихся продуктов обращать внимание на сроки годности и условия хранения;

  • при приготовлении пищи в домашних условиях не допускать совместное нахождение сырой (мясо, куры) и готовой продукции, употребляемой без термической обработки, использовать отдельные разделочные доски и ножи; не готовить скоропортящиеся продукты впрок (особенно многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной);

  • регулярно мыть посуду и избавляться о мусора 

Также красноярцев просят с особой осторожностью относиться к еде на пляже — не стоит покупать пищу у разносчиков. 

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