Бренд-шеф лучшего ресторана России накормит красноярцев

20 июня в Красноярск приедет Егор Анисимов — бренд-шеф лучшего ресторана России по версии программы Tripadvisor. Повар создал авторскую дальневосточную кухню на основе морепродуктов. Он приготовит для красноярцев блюда из камчатского краба. Деликатесы доставят в краевой центр из Владивостока.

Егор Анисимов работает в ресторане Zuma на Дальнем Востоке. Шеф стажировался в известных ресторанах Китая, Таиланда и Вьетнама. В прошлом году повар сделал первый русский ужин на Южном полюсе.

В своих блюдах шеф использует необычные продукты, о которых многие даже не слышали. Его консультируют сотрудники Института биологии моря во Владивостоке — повару рассказывают о свойствах морских обитателей и растений.

Тур в Красноярск для Егора Анисимова устраивает сеть Berrywood Family, в честь дня рождения одного из своих баров.

Фото: Berrywood Family