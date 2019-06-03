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Бренд-шеф лучшего ресторана России накормит красноярцев

Главная ЕДА
Красноярск
12:46 3 Июня 2019
повар, красноярск, общество, еда
Автор: Sibnovosti.ru
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20 июня в Красноярск приедет Егор Анисимов — бренд-шеф лучшего ресторана России по версии программы Tripadvisor. Повар создал авторскую дальневосточную кухню на основе морепродуктов. Он приготовит для красноярцев блюда из камчатского краба. Деликатесы доставят в краевой центр из Владивостока. 

Егор Анисимов работает в ресторане Zuma на Дальнем Востоке. Шеф стажировался в известных ресторанах Китая, Таиланда и Вьетнама. В прошлом году повар сделал первый русский ужин на Южном полюсе. 

В своих блюдах шеф использует необычные продукты, о которых многие даже не слышали. Его консультируют сотрудники Института биологии моря во Владивостоке — повару рассказывают о свойствах морских обитателей и растений. 

Тур в Красноярск для Егора Анисимова устраивает сеть Berrywood Family, в честь дня рождения одного из своих баров. 

Фото: Berrywood Family

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