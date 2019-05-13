В красноярской лаборатории будут искать фальсифицированное мясо

Красноярский Центр стандартизации и метрологии приобрел новое оборудование — систему микротома-криостата. Она позволит определять фальсифицированное мясо и некачественные консервы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ЦСМ.

На новом аппарате специалисты будут делать срезы свежезамороженной мясной продукции. В дальнейшем образцы исследуют на наличие различных примесей. По словам экспертов, с помощью микротома-криостата выявить фальсифицированное мясо в красноярских магазинах стало намного проще.

«Современные производители мясного сырья научились имитировать мясо с помощью различных добавок: соевых белковых продуктов, углеводов (крахмала, каррагинана и т.д.), что не допускается по ГОСТу. Бывает, что помимо заявленного на маркировке мяса крупно-рогатого скота, добавляют мясо птицы, субпродуктов, потому что оно дешевле по стоимости, — пояснила начальник испытательного центра ФБУ «Красноярский ЦСМ» Светлана Тихненко.

Эксперты смогут не только узнать о наличии примесей в мясной продукции, но и определить их количество.