Красноярск получит кредит на благоустройство «Исторического квартала» и кладбища «Бадалык»

Депутаты городского Совета на сессии приняли корректировку бюджета. Она связана с предоставлением Красноярску бюджетного кредита в размере 109,6 млн рублей. Деньги пойдут на благоустройство «Исторического квартала» и кладбища «Бадалык», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На предоставленные деньги планируется обустроить пешеходную зону на улицах Горького и Карла Маркса. Продолжатся работы на «Бадалыке». Напомним, ранее там начали сносить ларьки для торговли, чтобы вместо них построить единый павильон, предоставляющие ритуальные услуги, а прилегающую территорию облагородить.

«Кроме этого, предусматриваются дополнительные средства на оказание услуги по доставке специализированным автотранспортом участников Великой Отечественной войны и инвалидов к социально значимым объектам, местам проведения досуга и отдыха», - добавили в мэрии.

По итогам принятых депутатами изменений расходы городского бюджета увеличиваются на 109,6 млн рублей и составят 34,5 млрд рублей.