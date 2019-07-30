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Красноярск получит кредит на благоустройство «Исторического квартала» и кладбища «Бадалык»

Главная Финансы
Красноярск
13:31 30 Июля 2019
бюджет, горсовет, кладбища, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты городского Совета на сессии приняли корректировку бюджета. Она связана с предоставлением Красноярску бюджетного кредита в размере 109,6 млн рублей. Деньги пойдут на благоустройство «Исторического квартала» и кладбища «Бадалык», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На предоставленные деньги планируется обустроить пешеходную зону на улицах Горького и Карла Маркса. Продолжатся работы на «Бадалыке».  Напомним, ранее там начали сносить ларьки для торговли, чтобы вместо них построить единый павильон, предоставляющие ритуальные услуги, а прилегающую территорию облагородить.

«Кроме этого, предусматриваются дополнительные средства на оказание услуги по доставке специализированным автотранспортом участников Великой Отечественной войны и инвалидов к социально значимым объектам, местам проведения досуга и отдыха», - добавили в мэрии.

По итогам принятых депутатами изменений расходы городского бюджета увеличиваются на 109,6 млн рублей и составят 34,5 млрд рублей.

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