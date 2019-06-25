В Красноярском крае появится Региональный центр финансовой грамотности

Министерство финансов Красноярского края создаст Региональный центр финансовой грамотности. Он будет работать на базе краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства. Создание такого учреждения предусмотрено Стратегией повышения финансовой грамотности в России.

«В современном мире с динамично меняющимся финансовым рынком, разнообразием кредитных продуктов, быстрым развитием информационных технологий нужно быть финансово грамотным человеком вне зависимости от возраста и социального положения. Поэтому большую роль мы отводим выполнению задач по формированию у жителей края разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам», –отметил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Планируется, что центр будет выполнять координационную, образовательную и информационную функции. Основными учениками станут школьники и молодежь. Также на базе организации будут работать волонтеры, которые займутся финансовым просвещением населения.

Добавим, что программа повышения финансовой грамотности населения реализуется в Красноярском крае с 2017 года.