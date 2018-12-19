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Новый банк развития БРИКС планирует расширение

Главная Финансы
Красноярск
08:45 19 Декабря 2018
банк, доллар, россия, брикс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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На 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае вице-президент банка развития БРИКС Саркис Жозе Буаинаин заявил, что с 2019 по 2021 год количество новых членов банка будет увеличиваться.

Он надеется, что присоединятся страны-члены ООН и развитые страны. 

Как сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ria.ru, к концу 2018 года объем проектов, утвержденных Новым банком развития БРИКС, достигнет 8 миллиардов долларов. Эти проекты, главным образом, ориентированы на развитие чистых и возобновляемых источников энергии. 

Напомним, соглашение о создании Нового банка развития БРИКС было подписано в июле 2014 года. Банк в основном занимается проектами инфраструктурного строительства и устойчивого развития.

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