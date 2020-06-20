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В Норильске собрали основной объем разлившегося топлива

Главная Бизнес
Красноярск
14:45 20 Июня 2020
норильск, экология, президент, путин
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В Норильске собрали основной объем разлившегося топлива. Об этом во время совещания с президентом страны Владимиром Путиным сообщил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

На данный момент второй этап операции по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 завершен.

«Проведена действительно большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию», - заявил Владимир Путин, открывая совещание.

В ходе первых двух этапов объединенная группировка собрала 32 тысяч куб. м. топливо-водяной смеси и 103 тысяч тонн загрязненного грунта. Смесь помещена в 103 герметичные емкости, весь грунт находится в закрытых ангарах, поэтому нет угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду.

«На третьем этапе предстоит передислоцировать топливо. Одновременно с третьим этапом разрабатывается четвертый этап, в рамках которого предполагается восстановление почвенного покрова и популяции рыб в водоемах», заявил министр МЧС Евгений Зиничев.

В свою очередь президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил главе государства, что компания намерена полностью возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.

«Для нас наступает новый этап, возможно, более трудоемкий и длительный - утилизация грунта и водно-топливной смеси. Сейчас мы занимаемся перекачкой топлива к месту сепарации, рассчитываем справиться с этим в течение двух с половиной - трех месяцев», - сказал он.

Президент «Норникеля» подчеркнул, что компания полностью профинансирует работы по восстановлению окружающей среды после аварии и добавил, что на эти цели уже выделено 5 млрд рублей.

 

по информации «Норникеля»

фото «Норникель»

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