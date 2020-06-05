Красноярский Сбербанк выдал около 150 кредитов по льготной ставке 2% на сумму 374,5 млн рублей

Сбербанк в Красноярске выдал клиентам около 150 кредитов по государственной программе кредитования под 2% на общую сумму 374,5 млн рублей. Денежные средства начали поступать на счета компаний-заемщиков после официального старта программы 1 июня.

Согласно условиям программы, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2020 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

Наталья Корнева, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбербанк уже активно работает по государственной программе поддержки бизнеса — кредитование предприятий под 2%. Новая программа вызвала большой интерес у клиентов, так как у нее есть ряд преимуществ: воспользоваться кредитованием под 2% могут все сегменты клиентов – от микробизнеса до крупнейших компаний. Мы установили лимит от 200 миллионов для предприятий Красноярского края. Кредиты уже выдаются на заработную плату, инвестиции, пополнение оборотных средств и другие цели. Кредитом могут воспользоваться и не клиенты Сбербанка, для этого достаточно только открыть расчётный счет в нашем банке».

По материалам пресс-службы Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбербанка