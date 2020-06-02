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Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом

Главная Бизнес
Красноярск
09:12 2 Июня 2020
красноярск, почта, доставка
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В условиях сложной эпидемиологической ситуации красноярцы все чаще используют возможности получения услуг почтовой связи на дому. Одна из них -  доставка на дом регистрируемых почтовых отправлений.

За апрель и май в Красноярском крае почтальоны и курьеры доставили более 13,5 тысяч мелких пакетов и посылок. 95% отправлений доставляются на следующий день после оформления заказа, остальные – через день. Активнее всего доставку на дом заказывали жители Красноярска и Норильска.

Чтобы получить регистрируемый мелкий пакет или посылку, не посещая отделение почтовой связи, нужно сделать заявку удобным для себя способом. Адресат может подать заявку в мобильном приложении Почты России, в личном кабинете на сайте www.pochta.ru или по телефону Контакт-центра 8-800-200-58-88. Если получатель решит воспользоваться мобильным приложением или сайтом, то ему необходимо найти свое почтовое отправление на странице отслеживания и убедиться, что его статус «Ожидает адресата в месте вручения». Затем - пошагово оформить услугу. После поступления заявки с получателем свяжутся по телефону для уточнения времени доставки.

Услуга по доставке регистрируемых почтовых отправлений на дом осуществляется за дополнительную плату, которая составляет 100 рублей за одно отправление. Почтовое отправление весом до 2,5 кг будет доставлено почтальоном отделения почтовой связи, свыше 2,5 кг -  курьером.

«Мы благодарны клиентам за использование цифровых сервисов Почты России и выбор дистанционного обслуживания. Наши сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты. Доставка посылок на дом позволяет гражданам соблюдать режим самоизоляции», — отметила заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева.

Клиентам Почты России доступна доставка на дом не только пенсий и посылок, а также продуктов и товаров первой необходимости. Визит почтальона позволяет жителям получить на дому и другие важные услуги: оплатить коммунальные услуги, государственные пошлины и штрафы ГИБДД, сотовую и стационарную связь, кредиты любых банков, приобрести страховые полисы «Антиклещ».

 

По материалам: УФПС Красноярского края 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 102 

Фото: пресс-служба АО «Почта России»

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