Краевые власти обсуждают с бизнесменами меры поддержки в пандемию

Представители министерства экономики края участвуют в онлайн встречах на различных площадках, объединяющих краевых предпринимателей. К примеру, только на прошлой неделе такие встречи прошли в «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате», в «Точке кипения – Красноярск» и ряде краевых СМИ.

На встрече с торгово-промышленной палатой министр экономики и регионального развития края Егор Васильев подчеркнул, что в Красноярском крае существенно расширен перечень видов деятельности, получающих государственную помощь. Среди региональных мер поддержки для бизнеса: установлены минимальные ставки по УСН, «обнулен» налог на имущество организаций, снижена стоимость патентов, региональная микрокредитная компания предлагает займы на льготных условиях.

Президент ЦС ТПП Рафаэль Шагеев рассказал, что за последний месяц специалистами палаты проведено более 1000 консультаций с предпринимателями Красноярского края, обработано около 400 официальных обращений и выдано 270 заключений о форс-мажорных обстоятельствах в период пандемии.

Еще одну онлайн-встречу представителей органов исполнительной власти региона и предпринимательского сообщества организовало общественно-деловое пространство «Точка кипения – Красноярск» и Агентство развития бизнеса. Участники также обсудили меры поддержки для бизнеса со стороны краевых властей, уделив особое внимание IT-сфере.

«В сегменте достаточно много предприятий, обслуживающих крупные торговые комплексы, промышленные предприятия, с которыми по факту прекратили работу ввиду полной приостановки деятельности. Именно поэтому для нас сегодня так важен диалог с институтами поддержки», - отметил лидер «Точки кипения – Красноярск», директор Ассоциации технологических компаний ИТЭРА Анатолий Сергеев.

Министр экономики и регионального развития края Егор Васильев сообщил, что по региональным мерам поддержки бизнеса сейчас ведется мониторинг правоприменительной практики по результатам которой возможна корректировка.

«Конечно, все обозначенное президентом и губернатором будет воплощено в жизнь, но в настоящий момент различные стадии принятия порождают ряд естественных вопросов у предпринимателей. Для снятия таких вопросов очень важны мероприятия, подобные сегодняшнему. Кроме того, я всех призываю пользоваться организованной горячей линией и специально созданным разделом на краевом портале Красноярского края, чтобы ориентироваться в уже принятых решениях», – призвал Васильев.

В министерстве экономики края добавили, что встречи с бизнес-сообществом в различных форматах будут проходить и дальше в регулярном режиме, чтобы у предпринимателей была возможность задать свои вопросы напрямую.