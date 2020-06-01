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СГК составила список УК и ТСЖ, которые «живут за чужой счет»

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Красноярск
14:19 1 Июня 2020
жкх, долги, красноярск
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании в Красноярске составили рейтинг неплательщиков среди управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), которые задолжали СГК за тепло и горячую воду за несколько месяцев.

СГК составила список УК и ТСЖ, которые «живут за чужой счет»

По состоянию на 26 мая 2020 года общая задолженность УК и ТСЖ трех городов - Красноярска, Канска и Назарова - составляет почти 6 млрд рублей. Большая часть из них - 5,2 миллиарда - приходится на долю красноярских управляющих организаций. Почти 350 млн рублей долга числится за Канском. И чуть больше 240 ммлн рублей Сибирской генерирующей компании не заплатили УК и ТСЖ города Назарово. Для сравнения: за один месяц дома одной управляющей компании потребляют ресурсов в среднем на 2–2,5 миллиона рублей.

Особое внимание обратить на этот рейтинг стоит тем, кто нашел в списке свою управляющую компанию или ТСЖ. Возможно, вы исправно вносите коммунальные платежи, однако до самой ресурсоснабжающей компании они не доходят.

В таком случае можно обратиться в службу строительного надзора и прокуратуру, подать жалобу с просьбой проверить финансовый оборот в обслуживающей организации.

«Фактически сейчас эти жилищные компании живут за счет других домов, которые исправно платят за тепло и горячую воду, ведь ресурс получают все. Компания тратит средства на обслуживание и ремонт системы теплоснабжения из тех платежей, что получает от потребителей, поэтому, когда мы видим фонтан от порыва трубопровода на улице, вопрос «Когда это закончится?» надо задавать не только энергетикам, но и должникам», - заявил Константин Бородин, руководитель теплосбытового подразделения СГК.

 

по информации СГК

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