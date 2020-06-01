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РУСАЛ внедряет новые системы для очистки воздуха

Главная Бизнес
Красноярск
11:56 1 Июня 2020
экология, промышленность, безопасность
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На Красноярском алюминиевом заводе внедрена новая система очистки воздуха от пылевой смеси, которая образовывается при переработке угольной пены.  Благодаря нововведению эффективность очистки воздуха от пыли стала выше более чем на 16%.

На предприятии в процессе электролиза образуется угольная пена, которая затем подвергается  дроблению с целью изъятия из нее полезной  для производства части -  криолита. За счет модернизации системы аспирации сейчас пыление минимизировано. Новшество системы очистки заключается в установке мультивихревого гидрофильтра на узле приема электролитной угольной пыли.

«Принцип очистки основан на прохождении воздуха через диспергирующие решетки, куда  противотоком поступает техническая вода. Она  образует развитый турбулентный газожидкостный слой.  В него попадает практически вся мелкодисперсная пыль, которая раньше поднималась в воздух. Эффективность очистки воздуха от пылевой смеси выше 96%.  До внедрения новой технологии показатель степени очистки составляла порядка 80%, - сообщил Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

 Красноярский алюминиевый завод первым из предприятий отрасли установил новую систему аспирации  на узлах приема угольной пены. Инвестиции в проект составили 3 млн рублей. Разработку и монтаж специалисты завода проводили совместно с представителями  фирмы-производителя из Новосибирска.

 

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ

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