РУСАЛ внедряет новые системы для очистки воздуха

На Красноярском алюминиевом заводе внедрена новая система очистки воздуха от пылевой смеси, которая образовывается при переработке угольной пены. Благодаря нововведению эффективность очистки воздуха от пыли стала выше более чем на 16%.

На предприятии в процессе электролиза образуется угольная пена, которая затем подвергается дроблению с целью изъятия из нее полезной для производства части - криолита. За счет модернизации системы аспирации сейчас пыление минимизировано. Новшество системы очистки заключается в установке мультивихревого гидрофильтра на узле приема электролитной угольной пыли.

«Принцип очистки основан на прохождении воздуха через диспергирующие решетки, куда противотоком поступает техническая вода. Она образует развитый турбулентный газожидкостный слой. В него попадает практически вся мелкодисперсная пыль, которая раньше поднималась в воздух. Эффективность очистки воздуха от пылевой смеси выше 96%. До внедрения новой технологии показатель степени очистки составляла порядка 80%, - сообщил Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

Красноярский алюминиевый завод первым из предприятий отрасли установил новую систему аспирации на узлах приема угольной пены. Инвестиции в проект составили 3 млн рублей. Разработку и монтаж специалисты завода проводили совместно с представителями фирмы-производителя из Новосибирска.

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ