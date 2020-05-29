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Красноярская ГЭС компании En+ Group готова к прохождению грозового периода

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Красноярск
12:18 29 Мая 2020
гэс, красноярск
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Красноярская ГЭС компании En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, завершила ежегодную подготовку оборудования и персонала к безаварийному прохождению предстоящего грозового сезона.           

Грозовой сезон – один из важнейших периодов в работе станции, поэтому ежегодно весной гидроэнергетики Красноярской ГЭС проводят подготовительные мероприятия к работе основного и вспомогательного оборудования в это время.

Для проведения осмотров, техобслуживания, регулировки и устранения мелких дефектов поочередно из работы было выведено оборудование всех 12-ти гидроагрегатов и открытого распределительного устройства (ОРУ-220 кВ). На ОРУ-220 кВ выполнены работы по осмотру, чистке подвесной и опорной изоляции, заменена дефектная изоляция, проверена исправность основного оборудования.

Подготовительные мероприятия к работе Красноярской ГЭС в грозовой период были проведены по ранее утвержденному плану, отклонений по срокам их исполнения нет. При проведении оперативных переключений для осмотров и обслуживания оборудования сбоев в подаче электроэнергии не зафиксировано. Станция полностью готова к работе в грозовой сезон.

 

по информации пресс-службы EnGroup

фото: En+ Group

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