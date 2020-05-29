29 мая
Красноярск
погода +11 °C
71.1
 
€ 78.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ стал победителем премии TXF «10 лучших сделок года»

Главная Бизнес
Красноярск
11:18 29 Мая 2020
бизнес, награды и премии
версия для печати Ico_print

Конкурс TXF «10 лучших сделок года» является одним из самых ожидаемых событий года в финансовой сфере. РУСАЛ получил награду за уникальную для России сделку по привлечению кредита от синдиката международных и российских коммерческих банков, привязанную к показателям устойчивого развития.

Выбор победителя проходил в два этапа. На первом, в ходе голосования на открытой платформе TXF, свой выбор сделали более 2000 участников. Второй этап предполагал отбор самых инновационных и значимых сделок группой экспертов TXF. 

Джонатан Белл, главный редактор и директор компании TXF, отметил:

«PXF финансирование РУСАЛа в размере 1,085 млрд долларов США, привязанное к показателям устойчивого развития, достойно награды TXF. РУСАЛ не только делает большие успехи в снижении воздействия своих предприятий на окружающую среду, но также является крупнейшим производителем «зеленого алюминия», при производстве которого используется гидроэнергетика. Кроме того, РУСАЛ стремится к дальнейшему сокращению углеродного следа и реализует масштабные проекты высадки деревьев и очистки городов от мусора в регионах присутствия Компании. Это значимые и достойные внимания проекты».

Комментируя получение премии TXF, Директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин, отметил:

«Награда TXF - это  значимое для Компании достижение. В очередной раз политика РУСАЛа в области устойчивого развития получила признание и высокую оценку со стороны международного делового и финансового сообщества. РУСАЛ был одним из первых, кто вывел на рынок собственный бренд  «зеленого алюминия» - ALLOW. Мы рады, что принципы устойчивого развития становятся  важными при принятии инвестиционных решений. Компания  продолжит работу над сокращением углеродного следа нашего алюминиевого производства».

Также сделка РУСАЛа по привлечению предэкспортного финансирования была признана одной из лучших сделок 2019 года экспертной группой Global Trade Review (GTR).

Ключевые показатели PXF сделки, заключенной в 2019 году, связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия ALLOW –  алюминия РУСАЛа с низким углеродным следом. В KPI входят снижение углеродного следа и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией проходят ежегодно.

В общей сложности 11 банков, включая такие финансовые гиганты, как ING Bank, Natixis, Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Societe Generale, UniCredit S. p.A., RCB Bank LTD, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, Raiffeisen Bank International AG, Банк Зенит (ПАО) и Сбербанк предоставили РУСАЛу кредит на сумму 1,085 млрд долларов США. Вырученные средства используются для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до 2 млрд долларов США, который был привлечен в мае 2017 года.

 

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: СГК обнародовала «карту контроля»

СГК обнародовала «карту контроля»

28 Мая 2020 г.
И подвела итоги отопительного сезона
Новости Красноярска: 190 сотрудников «Полюса» выздоровели и 16 из них выписаны из больниц

190 сотрудников «Полюса» выздоровели и 16 из них выписаны из больниц

28 Мая 2020 г.
Большинство лечились в полевом госпитале
Новости Красноярска: У Красноярскэнергосбыта появилась страница в Инстаграм

У Красноярскэнергосбыта появилась страница в Инстаграм

28 Мая 2020 г.
Вопросы можно задавать в комментариях
Новости Красноярска: СГК заплатила больше 20 млрд налогов в 2019 году

СГК заплатила больше 20 млрд налогов в 2019 году

28 Мая 2020 г.
Сумма - на 10% выше показателей 2018 года
Новости Красноярска: В Емельяновском районе предприниматель организовал «кондитерскую» свалку

В Емельяновском районе предприниматель организовал «кондитерскую» свалку

27 Мая 2020 г.
И может получить штрафов на миллион рублей
Новости Красноярска: Ракетные технологии поставили на службу здравоохранению

Ракетные технологии поставили на службу здравоохранению

25 Мая 2020 г.
ФМБА России поставлено 50 клапанов для кислородных аппаратов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сильный ветер и дождь обрушились на Красноярск

Сильный ветер и дождь обрушились на Красноярск

26 Мая 2020 г.
Уже затопило несколько улиц
Новости Красноярска: Красноярцам раскрыли подробности празднования Дня города в июне

Красноярцам раскрыли подробности празднования Дня города в июне

25 Мая 2020 г.
Он пройдет без массовых мероприятий
Новости Красноярска: Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

25 Мая 2020 г.
По-новому поедут маршруты №№90 и 61
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19