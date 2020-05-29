РУСАЛ стал победителем премии TXF «10 лучших сделок года»

Конкурс TXF «10 лучших сделок года» является одним из самых ожидаемых событий года в финансовой сфере. РУСАЛ получил награду за уникальную для России сделку по привлечению кредита от синдиката международных и российских коммерческих банков, привязанную к показателям устойчивого развития.

Выбор победителя проходил в два этапа. На первом, в ходе голосования на открытой платформе TXF, свой выбор сделали более 2000 участников. Второй этап предполагал отбор самых инновационных и значимых сделок группой экспертов TXF.

Джонатан Белл, главный редактор и директор компании TXF, отметил:

«PXF финансирование РУСАЛа в размере 1,085 млрд долларов США, привязанное к показателям устойчивого развития, достойно награды TXF. РУСАЛ не только делает большие успехи в снижении воздействия своих предприятий на окружающую среду, но также является крупнейшим производителем «зеленого алюминия», при производстве которого используется гидроэнергетика. Кроме того, РУСАЛ стремится к дальнейшему сокращению углеродного следа и реализует масштабные проекты высадки деревьев и очистки городов от мусора в регионах присутствия Компании. Это значимые и достойные внимания проекты».

Комментируя получение премии TXF, Директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин, отметил:

«Награда TXF - это значимое для Компании достижение. В очередной раз политика РУСАЛа в области устойчивого развития получила признание и высокую оценку со стороны международного делового и финансового сообщества. РУСАЛ был одним из первых, кто вывел на рынок собственный бренд «зеленого алюминия» - ALLOW. Мы рады, что принципы устойчивого развития становятся важными при принятии инвестиционных решений. Компания продолжит работу над сокращением углеродного следа нашего алюминиевого производства».

Также сделка РУСАЛа по привлечению предэкспортного финансирования была признана одной из лучших сделок 2019 года экспертной группой Global Trade Review (GTR).

Ключевые показатели PXF сделки, заключенной в 2019 году, связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия ALLOW – алюминия РУСАЛа с низким углеродным следом. В KPI входят снижение углеродного следа и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией проходят ежегодно.

В общей сложности 11 банков, включая такие финансовые гиганты, как ING Bank, Natixis, Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Societe Generale, UniCredit S. p.A., RCB Bank LTD, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, Raiffeisen Bank International AG, Банк Зенит (ПАО) и Сбербанк предоставили РУСАЛу кредит на сумму 1,085 млрд долларов США. Вырученные средства используются для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до 2 млрд долларов США, который был привлечен в мае 2017 года.

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ