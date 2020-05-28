СГК обнародовала «карту контроля»

Сибирская генерирующая компания публично отчиталась в онлайн-формате о прохождении отопительного сезона 2019-2020 годов. На вопросы жителей Красноярска, Канска и Назарово, которые обслуживаются предприятиями компании, ответили руководители красноярского филиала СГК.

Одна из особенностей нынешнего осенне-зимнего сезона заключалась в том, что финал пришелся на режим самоизоляции в период пандемии. Поэтому формат интернет-трансляции был выбран как наиболее актуальный. Во время выступления спикеров все желающие зрители могли напрямую задать любые вопросы в чатах и тут же получить ответы.

«Работа с потребителями требует открытости, потому что любые самые масштабные планы теплоэнергетиков не могут быть исполнены без соучастия тех, для кого мы работаем», — подчеркнула в начале трансляции Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям. Она же провела виртуальную «экскурсию» по публичной презентации СГК, размещенную на сайте компании.

Весь отчет состоит из 11 тематических разделов. Например, в рубриках можно выбрать свой город и посмотреть, сколько теплотрасс и ТЭЦ работает на благо горожан, карту ремонтов по улицам, график гидравлических испытаний, которые начнутся совсем скоро, или перекрытие дорог из-за этой важной процедуры, ознакомиться с лучшими экологические практиками или задать вопросы о теплоснабжении онлайн, посмотреть, где можно заплатить за тепло.

«Это своеобразная карта контроля теплоэнергетиков», — рассказала Анастасия Дьякова.

Александр Шлегель, заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала СГК, пояснил, что прошедший сезон был необычным: теплая зима и избыток водных ресурсов на ГЭС привели к тому, что теплоэлектроцентрали были разгружены на 22% ниже по сравнению с предыдущим периодом. Снизился отпуск тепла и выручка.

Мы вынуждены оптимизировать наши затраты до конца 2020-го, но это пока не отражается на основных работах, намеченных на этот год, Мы ведем ремонт основного оборудования, выполняем мероприятия инвестиционной, а также экологической программы — пояснил Александр Шлегель.

Проблема усугубляется тем, что не все горожане, предприятия и УК в полном объеме оплачивают потребленные ресурсы, отметил Константин Бородин, директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярском крае. И это при том, что пеня на долги сейчас не начисляется.

«Платить за потреблённую энергию всегда надо независимо от истории. Пени мы считаем, но к основному платежу не добавляем. Что будет дальше? Ну дальше посмотрим, обратимся в суд. Как суд решит, как за этот промежуток времени выставлять: взыскивать пени или не взыскивать. Но мое чёткое мнение, что пеня является неотъемлемой частью долга. И его платить тоже надо» — считает Константин Бородин.

Чтобы привлечь внимание жителей к тому, как рассчитываются их обслуживающие организации, СГК накануне отчета опубликовала рейтинг УК и ТСЖ – должников.

Неплатежи населения затрудняют подготовку энергетиков к следующему отопительному сезону. При том, что теплосети в городе не молодеют. Сергей Иванов, директор красноярского теплотранспортного подразделения СГК, считает, что снижать объемы ремонтной программы на теплосетях недопустимо. Среди крупных инцидентов на сетях прошедшей зимой он отметил аварию в центральном проезде возле ДК 1 Мая и в пер. Афонтовский, где было переключено по временным схемам теплоснабжения около 300 домов. Сейчас там активно ведутся ремонты, которые были запланированы еще до аварий.

«Чтобы все успеть, мы раньше прошлого года приступили к программе ремонта и модернизации. Она включает 60 крупных объектов, будет переложено 30 км сетей. В текущих условиях осилить такой объем будет непросто, но мы сделаем все возможное, чтобы выполнить принятые на себя обязательства» - рассказал Сергей Иванов.

Отвечая на вопросы зрителей во время трансляции, руководители объяснили, как проходит перерасчёт за тепло по итогам ОЗП, какие конкретно участки теплотрасс за лето будут отремонтированы и что нужно знать, чтобы привлечь жилищные организации к решению проблем отопления в конкретных домах. И рассказали о планах на будущее. Один из проектов — завершение к концу лета переподключения котлов на новую высотную трубу на Красноярской ТЭЦ-1. Там же сейчас идет установка новых электрофильтров. Первый из них должен появиться уже в этом году, а последний — в 2024 году. Весь комплекс мероприятий по экологической модернизации станции уменьшит объем ее выбросов на четверть.

Новые теплосети, которые прокладывают в этом году энергетики, также помогут решить часть экологических проблем города. Они нужны для замещения неэффективных котельных по программе «Чистый воздух». Но это не единственная задача. По новым трубам тепло и горячая вода пойдут в развивающиеся районы города, а старожилы левобережья получат надежное теплоснабжение от Красноярской ТЭЦ-2.

по информации СГК

фото: СГК