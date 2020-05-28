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190 сотрудников «Полюса» выздоровели и 16 из них выписаны из больниц

Главная Бизнес
Красноярск
17:18 28 Мая 2020
здоровье, выздоровление, в красноярском крае
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190 сотрудников «Полюса» и компаний-подрядчиков, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели и выписаны из стационаров Олимпиадинского ГОК и больниц Красноярского края.

Из них проходили лечение в госпитале, расположенном на ОГОК, - 174 работника, в больницах Северо-Енисейска и Лесосибирска - 16 работников.

Данные предоставлены на 28.05.2020 с нарастающим итогом и будут внесены в реестр.

Напомним, 18 мая были выписаны первые два сотрудника из Северо-Енисейской ЦРБ.

 

по информации компании «Полюс»

фото: «Полюс»

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