У Красноярскэнергосбыта появилась страница в Инстаграм

У ПАО «Красноярскэнергосбыт» появилась страница в популярной социальной сети «Инстаграм». Официальный аккаунт компании можно найти по адресу @krsk_sbit.

В инстаграм-профиле будут ежедневно размещаться новости о деятельности энергосбытовой компании, информация об услугах, объявления, связанные с работой офисов, обучающие видеоролики, пошаговые инструкции по работе с дистанционными сервисами, а также интересные факты и истории про энергетику. Кроме того, подписчики могут оставить свой вопрос в комментариях или воспользоваться директом. Специалисты Красноярскэнергосбыта окажут квалифицированную помощь в течение нескольких часов.

«Красноярскэнергосбыт обслуживает более миллиона жителей городов и сел Красноярского края. Большинство наших клиентов – пользователи соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Инстаграм. Эти соцсети имеют свои особенности и свою аудиторию. Мы заинтересованы в постоянном контакте с нашими потребителями, поэтому было принято решение расширить свое присутствие в социальных сетях. Инстаграм – это наиболее популярная социальная сеть, в которой есть все необходимые условия и инструменты для выстраивания эффективного диалога с абонентами», - рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Энергосбытовая компания присутствует во всех популярных социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, ведет канал на YouTube. Из них «ВКонтакте» является интернет-площадкой с наиболее активной аудиторией. На сегодняшний день паблик насчитывает более 8,3 тысячи подписчиков. Именно на базе «ВКонтакте» создан аналог «Виртуальной приемной», где специалисты Красноярскэнергосбыта отвечают на сообщения, связанные с оплатой и начислениями, дополнительными услугами и перерасчетом, принимают показания приборов учета, оказывают консультацию по оформлению документов и внесению изменений в лицевой счет.

по информации «Красноярскэнергосбыт»