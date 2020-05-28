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СГК заплатила больше 20 млрд налогов в 2019 году

Главная Бизнес
Красноярск
14:09 28 Мая 2020
теплоснабжение, бизнес, налоги, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2019 году Сибирская генерирующая компания направила в бюджеты всех уровней 20,8 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем выплаты 2018 года, которые составили 18,9 миллиарда рублей.

Все налоговые и прочие обязательные платежи СГК выплачивает в бюджет Российской Федерации — часть средств идет в федеральный бюджет, часть в бюджеты регионов присутствия компании.

По итогам 2019 года предприятия СГК направили самые крупные суммы в бюджеты Кемеровской области — 2 353 миллиона рублей, Красноярского края — 2 605 миллионов рублей.

Казна Новосибирской области получила 1 313 миллионов рублей, Алтайский край — 657 миллионов, а республика Хакасия    772 миллиона рублей.

Распределение уплаченных сумм в бюджеты разных регионов определяется нормами налогового законодательства РФ и результатами экономической деятельности производственных единиц, расположенных на территории региона.

Всего за последние 5 лет в бюджеты всех уровней СГК выплатила 75,6 миллиарда рублей налогов и прочих обязательных платежей.

 

по информации СГК

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