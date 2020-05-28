СГК заплатила больше 20 млрд налогов в 2019 году

В 2019 году Сибирская генерирующая компания направила в бюджеты всех уровней 20,8 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем выплаты 2018 года, которые составили 18,9 миллиарда рублей.

Все налоговые и прочие обязательные платежи СГК выплачивает в бюджет Российской Федерации — часть средств идет в федеральный бюджет, часть в бюджеты регионов присутствия компании.

По итогам 2019 года предприятия СГК направили самые крупные суммы в бюджеты Кемеровской области — 2 353 миллиона рублей, Красноярского края — 2 605 миллионов рублей.

Казна Новосибирской области получила 1 313 миллионов рублей, Алтайский край — 657 миллионов, а республика Хакасия — 772 миллиона рублей.

Распределение уплаченных сумм в бюджеты разных регионов определяется нормами налогового законодательства РФ и результатами экономической деятельности производственных единиц, расположенных на территории региона.

Всего за последние 5 лет в бюджеты всех уровней СГК выплатила 75,6 миллиарда рублей налогов и прочих обязательных платежей.

по информации СГК