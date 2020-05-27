В Емельяновском районе предприниматель организовал «кондитерскую» свалку

Вопрос «Откуда берутся свалки?» левобережному оператору по обращению с ТКО задают часто. Но задают его, как правило, люди, которые заключили договор на вывоз мусора и исправно оплачивают эту услугу. Те, кто услугу оплачивать не желает, вопросов не задают. Они очень заняты и нередко - именно созданием свалок.

В «Красноярскую рециклинговую компанию» обратился житель Емельяновского района с жалобой на «свежую» свалку, образовавшуюся на обочине проселочной дороги, ведущей к водозабору, недалеко от села Еловое. По словам активиста, он проезжал там в четверг, 21 мая, и никакого мусора не видел.

Специалисты «КРК», выехавшие на место, зафиксировали несанкционированную свалку объемом около 15 кубометров на площади в 10 квадратных метров. Картонные коробки, поддоны, остатки кондитерских изделий, банки, пластиковые емкости. И коробка, полная кассовых чеков, датированных прошедшей неделей.

На чеках указаны также адреса магазинов и наименование юридического лица – ИП Барауля, известная в Красноярске компания «Бараулинские пекарни», которая занимается выпечкой хлеба и кондитерских изделий.

«Это предприятие не заключило договор на вывоз ТКО с нашей компанией, – рассказал директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин. – С такими ситуациями мы сталкиваемся, к сожалению, нередко. Только в этом году наши специалисты зафиксировали порядка 200 свалок, в том числе те, которые «организовали» юридические лица, желавшие сэкономить на вывозе мусора. Напомню, что подобная экономия обходится дорого».

Уклонение от заключения договора с региональным оператором – это административное правонарушение (ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). Те, кто такой договор не подписывают, совершают административное правонарушение по статье 8.2., которой предусмотрен штраф до 250 тысяч на предприятие. Вплоть до приостановки деятельности на 90 суток.

«По выброшенным на свалку документам мы установили виновника. За такие незаконные действия ему грозит штраф до 600 тысяч рублей. Кроме того, он также обязан убрать эту свалку. Подчеркну, что за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена серьезная ответственность, и мы сделаем все возможное, чтобы виновники отвечали за свалки, которые они устраивают», – отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования Юлия Гуменюк.

Кроме того, если выброшенный мусор нанес вред почве, штраф будет значительно больше – до миллиона рублей. Надзорные органы рассмотрят все нюансы, связанные с «кондитерской» свалкой. В том числе и то, что она появилась в непосредственной близости от двух стратегически важных объектов – водозабора и аэропорта.

Напомним что, в начале этого года министерство юстиции Российской Федерации предложило штрафовать на сумму до 1,5 млн руб. за организацию свалок около российских аэропортов. Это произошло после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье из-за отказа двигателей. По одной из версий, ЧП случилось из-за столкновения самолета со стаей чаек, обитавших на соседней свалке, и последовавшего отказа обоих двигателей. Специалисты считают, что свалки в приаэродромных зонах массово привлекают птиц, что в свою очередь повышает риск столкновения самолетов с пернатыми.