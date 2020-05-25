Ракетные технологии поставили на службу здравоохранению

Сегодня в Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) ФМБА России было поставлено 50 клапанов для кислородных аппаратов. Приборы в кратчайшие сроки были изготовлены на красноярском заводе АО «Красмаш». Благодаря этим дефицитным клапанам каждая палата будет полностью оснащена индивидуальной системой подачи кислорода, что особенно важно при лечении больных, зараженных новым коронавирусом.

Приборы переданы в дар медикам Красноярским региональным отделением Союза машиностроителей России. Председатель КРО СМР, генеральный директор АО «Красмаш» Александр Гаврилов, рассказал, что машиностроители откликнулись на потребности здравоохранения по просьбе региональных властей. Заказ был выполнен объединенными усилиями сотрудников нескольких цехов завода в течение одной недели. Всего на АО «Красмаш» было изготовлено 550 таких технологически сложных клапанов для разных медицинских учреждений региона, где развернуты инфекционные госпитали. Первая их партия и была передана в ФМБА.

«Мы давно сотрудничаем с ФСНКЦ ФМБА, и, как можем, поддерживаем их деятельность. В течение мая передавали в больницу кофе-машины, собрали сладкие наборы к празднику 9 мая, организовали концерт легендарной группы «Яхонт» для персонала и пациентов инфекционного госпиталя. А сегодня рады, что смогли помочь и с оборудованием. Медицинский кислородный игольчатый клапан — это сложный механизм. Прибор прошел все заводские испытания и сертифицирован. В испытаниях прибора принимали участие медики больницы. Мы гарантируем его долгую и качественную работу», - подчеркнул Александр Гаврилов.

«Сегодня нам это очень необходимо, поскольку каждая койка больного должна быть снабжена кислородопроводом, Обязательно должны быть клапаны. А их не хватает в России. Сегодня же все клапаны пойдут в ход. Мы оборудуем газопровод на шестом этаже нашего стационара для того, чтобы и работники золотодобывающей компании «Полюс», заболевшие COVID-19, получили у нас качественное лечение. Спасибо огромное машиностроителям. Это закроет все наши потребности!», - отметила Татьяна Неручок, начальник технического отдела ФСНКЦ ФМБА, во время приема приборов.

Как рассказали в клинике, игольчатые клапаны — важнейший элемент кислородной системы. Ими оборудованы все палаты инфекционных госпиталей, где проходят лечение пострадавшие от нового короновируса. Приборы позволяют регулировать подачу кислорода для работы такого необходимого в лечении оборудования: в качестве кислородного увлажнителя, на аппаратах Боброва и искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

по информации АО «Красмаш»

фото: АО «Красмаш»