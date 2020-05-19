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Каршеринг «Делимобиль» уходит из Красноярска

Главная Бизнес
Красноярск
18:30 19 Мая 2020
общество, красноярск, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Служба каршеринга «Делимобиль» объявила о своем уходе из Красноярска - решение обусловлено развитием проекта в других городах. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на представителей компании. 

 

Красноярцы смогут воспользоваться услугами сервиса в других регионах страны, поэтому их аккаунты всегда будут активны. Компания не уйдет с российского рынка полностью и продолжит оказывать услуги по минутной или суточной аренде машин. 

Напомним, сервис «Делимобиль» заработал в Красноярске осенью 2018 года. Автопарк был представлен автомобилями Hyundai Solaris, которые привезли из Москвы.

В Красноярске было несколько крупных аварий с участием брендированных машин, один из водителей управлял иномаркой в состоянии опьянения. 

Фото: delimobil.ru

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