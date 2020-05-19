Каршеринг «Делимобиль» уходит из Красноярска

Служба каршеринга «Делимобиль» объявила о своем уходе из Красноярска - решение обусловлено развитием проекта в других городах. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на представителей компании.

Красноярцы смогут воспользоваться услугами сервиса в других регионах страны, поэтому их аккаунты всегда будут активны. Компания не уйдет с российского рынка полностью и продолжит оказывать услуги по минутной или суточной аренде машин.

Напомним, сервис «Делимобиль» заработал в Красноярске осенью 2018 года. Автопарк был представлен автомобилями Hyundai Solaris, которые привезли из Москвы.

В Красноярске было несколько крупных аварий с участием брендированных машин, один из водителей управлял иномаркой в состоянии опьянения.

Фото: delimobil.ru