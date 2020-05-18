Помочь бизнесу. Как Росимущество помогает предпринимателям

Владимир Владимирович, какую помощь Росимущество может оказать малому и среднему бизнесу, и есть ли компании, которые этой помощью воспользовались?

На территории Красноярского края заключено примерно 3000 договоров относительно земельных участков и 150 договоров аренды имущества. Это здания, сооружения, помещения - склады, магазины и прочее. Среди всего этого объема арендных отношений субъектов малого предпринимательства у нас примерно 160. Остальные - крупные игроки. Мера поддержки, которую мы предоставляем, - отсрочка или полное освобождение от уплаты аренды - нацелена как раз на малый и средний бизнес.

Расскажите подробнее о результатах?

Сегодня из 160 субъектов получили отсрочку около 60 компаний. Еще 10 получили полное освобождение от арендной платы, потому что относятся к наиболее пострадавшим отраслям экономики. Остальные 90 предприятий, я надеюсь, в ближайшее время обратятся к нам за предоставлением данной меры поддержки.

Представители каких отраслей малого и среднего бизнеса уже получили отсрочки?

Это крестьянско-фермерские хозяйства, недропользователи, представители лесной промышленности - те, кто заготавливают древесину, а также переработчики. Розничная торговля - это самый большой сегмент получателей нашей меры поддержки. Также оказана помощь организациям, задействованным в сферах доставки продуктов питания и торговли автотоварами. Полностью освобождены от арендной платы представители сфер туризма и гостиничного бизнеса. Пока, среди обратившихся, очень мало представителей сферы общественного питания.

Назовите организации, которые удалось полностью освободить от арендной платы на ближайшие три месяца?

Например, ООО «Курорт озеро Учум» в Ужурском районе – осуществляет деятельность санаторно – курортных организаций и туристических агентств. Мы его освободили от арендной платы за землю, так как их деятельность невозможна. Плюс детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор». Также поддержку получили предприятия социальной направленности в Красноярске.

Каков порядок предоставления поддержки малому и среднему бизнесу?

Порядок определен постановлениями Правительства №409 и 439, распоряжением Правительства №670-р. Мы предоставляем два вида поддержки по договорам аренды имущества или земли. В первом случае, мы даем отсрочку платежей сроком на три месяца - апрель, май, июнь - до особого распоряжения. Возможно, в дальнейшем это будет продлено. Вторая мера - полностью освобождаем от уплаты аренды за эти три месяца. Освобождаем мы тех, кто относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики. Перечень этих отраслей в постановлении правительства есть. Например, это вся торговля непродовольственными товарами. Это практически вся сфера услуг, за исключением разрешенных видов. Это туризм, аэропортовая деятельность, авиакомпании и так далее.

Многих сейчас волнует, можно ли получить меру поддержки дистанционно?

Конечно, мы можем все по дистанционным каналам отправить и обменяться подписями и печатями. Мы готовы проконсультировать всех предпринимателей, если возникнут вопросы по оформлению документов или другие трудности. Обратиться можно по любым каналам связи - телефон, электронная почта. Но и личный прием мы не отменяли, определенное количество работников находится на местах.

Какой набор документов потребуется от предпринимателя для оформления мер поддержки?

Необходимо написать заявление, образец которого размещен на сайте Росимущества, либо предоставить заявление в свободной форме, о предоставлении либо отсрочке арендных платежей, либо полного освобождения. Если предприниматель требует полного освобождения от уплаты аренды, мы посмотрим, подходит ли он по критериям, но на отсрочку каждый может рассчитывать. Кроме заявления не надо ничего предоставлять, потому что один экземпляр договора хранится у нас, мы все будем оформлять сами. Также нужен документ, удостоверяющий личность, либо право представлять сторону арендатора по договору. Подчеркну еще раз - арендатор обращается к нам просто с заявлением и документом подтверждающим его полномочия по представлению интересов арендатора. Для физического лица - это паспорт, для индивидуального предпринимателя - это паспорт и свидетельство или патент, для юридического лица, который действует в сфере малого или среднего предпринимательства, - это документ, подтверждающий полномочия от имени юридического лица.

По набору документов процедура кажется максимально простой. В течение какого времени предприятие получит решение о предоставлении отсрочки платежа или его полной отмены?

В течение суток обращение регистрируется и рассматривается по существу. Законом установлен трехдневный срок на предоставление положительного ответа. Подчеркну, отрицательного ответа на отсрочку быть не может.

До какого срока у предпринимателей есть возможность обратиться в Росимущество для получения отсрочки или полной отмены арендной платы?

До 1 июля можно обратиться и получить отсрочку за весь прошедший квартал.

Какие результаты показывает управление в части мер поддержки и какие планы на будущее?

По состоянию на 18 мая более 40% арендаторов получили меры социальной поддержки. Тем не менее федеральное руководство нацеливает нас на то, чтобы установленные законом меры поддержки носили всеобъемлющий характер и применялись сплошным образом.

Куда необходимо обращаться?

По вопросу предоставления отсрочки бизнесмены могут обратиться к нам через официальный сайт управления Росимущества tu24.rosim.ru, по электронной почте: tu24@rosim.ru либо по телефонам: 232-58-03, 212-00-70, 211-99-13, а также лично в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Красноярском крае, республике Хакасия и республике Тыва по адресу в Красноярске пр. Мира, 63.