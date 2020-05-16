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«Норникель» поможет малому бизнесу с масками, перчатками и антисептиками

Главная Бизнес
Красноярск
13:32 16 Мая 2020
бизнес, помощь, норильск
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Компания «Норникель» во время пандемии оказывает значительную поддержку в борьбе с коронавирусом. Промышленники помогают малому и среднему бизнесу в Норильске и на Кольском полуострове. На 30 млн рублей «Норникель» закупит средства индивидуальной защиты, без которых сегодня нельзя работать. Предприниматели получат  9 тысяч литров антисептика, 21 бактерицидную лампу, более 640 тысяч масок и 200 тысяч перчаток. Все это поможет легче пережить экономические трудности.

«Большая часть предпринимателей была вынуждена приостановить деятельность на время пандемии, как следствие, бизнес понес финансовые потери.  Поскольку компания чувствует себя в ответе за происходящее в регионах присутствия, было решено поддержать предпринимателей, обеспечив их средствами индивидуальной защиты. Это позволит организовать безопасную торговлю и обеспечить необходимыми услугами жителей регионов», - сказала Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Помощь промышленников получат и те, кто не прекращал работать во время всеобщего режима самоизоляции: предприятия общепита, магазины, доставляющие товары на дом. Также средства защиты передадут салонам красоты и парикмахерским. Для этого нужно оформить заявку в онлайн режиме.

Всего в Норильске и на Кольском полуострове существует более  7  тысяч малых и средних компаний.  Крупный бизнес в непростые времена поддерживает такие организации. Например, «Норникель» предоставил каникулы по оплате арендаторам объектов компании в Норильске и Мончегорске, кредитные каникулы на полгода для социальных предпринимателей, а также создал платформу для онлайн-продаж.

С начала пандемии «Норникель»  выделил 10,5 млрд рублей на борьбу с COVID-19.

«Приоритетами компании всегда были здоровье ее сотрудников и членов их семей, а также поддержка социальной инфраструктуры в регионах присутствия», - прокомментировал президент компании Владимир Потанин.

Глава компании поручил в непростое время усилить соцподдержку сотрудников и оказать помощь регионам, где присутствуют предприятия «Норникеля».

За месяц компания поставила в Норильск более 230 тонн медицинских и санитарных грузов. В этом списке около 50 наименований: тепловизоры, термометры, аппараты ИВЛ, перчатки, маски, респираторы, костюмы защитные, ультрафиолетовые излучатели для дезинфекции воздуха, антисептики, диспенсеры, реагенты для медицинских лабораторий, мебель для больниц и многое другое. В начале мая в Норильск доставлены две реанимационные машины для нужд норильской скорой помощи, сегодня они уже приступили к работе

по информации «Норникеля»

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