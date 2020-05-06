Красноярские бизнесмены сэкономили 65 млн рублей на аренде помещений

Малый и средний бизнес в Красноярском крае имеет право на льготы при оплате аренды помещений. Об этом напоминает управление Росимущества.

Распоряжение о поддержке предпринимателей 19 марта подписал глава федерального правительства Михаил Мушистин. С этого времени правом отсрочки платежей на аренду госимущества воспользовались 53 бизнесмена. Им удалось сэкономить в общей сложности 65 млн рублей

«Всего в регионе 144 договора заключены Росимуществом с субъектами малого и среднего предпринимательства по аренде имущества и земельных участков, находящихся в федеральной собственности», - напомнили в ведомстве.

Обратиться за льготами можно через сайт Росимущества, а также по телефонам : +7 (391) 221-37-63, +7 (391) 212-14-87.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru подробно сообщали о мерах поддержки предпринимателей во время режима самоизоляции.