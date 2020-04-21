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Краевые власти выделят 3 млрд рублей на поддержку 65 тысяч бизнесменов

Главная Бизнес
Красноярск
09:50 21 Апреля 2020
экономика, красноярск, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевые власти обещают предприятиям и предпринимателям финансовую помощь. По информации регионального правительства, на поддержку могут рассчитывать 65 тысяч организаций.

Общий объем финансовых вливаний на эти цели составит 3 млрд рублей.
По словам губернатора Александра Усса, при худшем развитии событий из-за пандемии коронавируса краевой бюджет недополучит 250 млрд рублей налогов.

«Тем не менее, у нас есть все основания считать, что этот сложный, напряженный период мы пройдем с минимумом потерь. По моему поручению краевое Правительство разработало антикризисный план, который предполагает поддержку как непосредственно населения, так и наших предприятий»,- отметил Усс.

На поддержку многодетных семьей, инвалидов, ветеранов и других категорий граждан в бюджете заложено 26 млрд рублей. На полмиллиона рублей увеличен лимит финансирования людей, потерявших работу или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На эту помощь уже могут рассчитывать 35 тысяч красноярцев.

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