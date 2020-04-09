«Норникель» заочно проголосует по выплате дивидендов за 2019 год. Это произойдет в рамках годового Общего собрания акционеров.

Из-за пандемии коронавируса собрание пройдет в заочной форме 13 мая 2020 года. Такое решение принял Совет директоров компании.

«Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2019 года в размере 557,2 рублей на одну обыкновенную акцию - около 7,3 долларов США по курсу ЦБ РФ на 7 апреля. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 88,2 млрд рублей», - сообщает официальный сайт «Норникеля».

Отметим, 2019 год был одним из самых успешных для компании за последние 10 лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона.

Рост финансовых показателей связан с увеличением производства металлов и ростом цен на палладий и никель. Однако даже при таких успехах руководство имело желание отложить выплаты дивидендов в непростое время.

Ранее в интервью изданию «Комсомольская правда» основной акционер и президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что предлагал акционерам компании обсудить перенос выплаты дивидендов в связи со сложной экономической ситуацией.

«Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы. Поэтому в этом году я предложил основным акционерам рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов. Но поддержки от коллег не получил. Поэтому в соответствии с соглашением у нас есть формула, по которой есть некий минимум дивидендов, который мы обязаны выплачивать», - заявил тогда Потанин.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»