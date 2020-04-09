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Власти Ачинска просят открыть парикмахерские и салоны красоты

Главная Бизнес
Красноярск
11:59 9 Апреля 2020
общество, бизнес, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Ачинска Илай Ахметов направил инициативное письмо в Роспотребнадзор с просьбой разрешить предпринимателям открыть салоны красоты и парикмахерские в городе. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к прежнему режиму работы. 

По мнению мэра, салоны могут принимать клиентов, соблюдая все возможные меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Однако главы муниципальных образований не имеют право по своему усмотрению открывать или закрывать такие объекты. Это противоречит указу губернатора региона. Глава города просит издать отдельные правовые акты для Ачинска. 

Пока в мэрию обратились три владельца салонов красоты - представители малого бизнеса просят снять ограничительные меры. 

«При положительном решении со стороны Роспотребнадзора администрации Ачинска будет ходатайствовать перед правительством о создании отдельного правового акта по снятию ограничительных мер», - пояснили в мэрии. 

Салоны смогут открываться по мере поступления новых заявлений от бизнесменов. 

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