3 апреля
Красноярск
погода +8 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава «Норникеля» подтвердил стабильность компании на три года вперед

Главная Бизнес
Красноярск
12:17 3 Апреля 2020
бизнес, кризис, норильск
версия для печати Ico_print

Глава «Норникеля» Владимир Потанин подтвердил стабильность компании на три года вперед. О том, как жить бизнесу в кризис, он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам президента ГМК, нынешний кризис «в первую очередь медицинский. Не финансовый, не государственный». А существенной разницей по сравнению с потрясениями в прошлом, «является то, что наша банковская и финансовая система подошла к кризису в лучшей форме».

«То же можно сказать и о крупном бизнесе. Если в предыдущий кризис многие компании бросились к правительству за помощью, за льготами, за кредитами, то сейчас они набрали хорошую спортивную форму. Мы в «Норильском никеле», конечно, не готовились к такому варианту развития событий и даже в страшном сне не могли его представить, но тем не менее постепенно реструктурировали наши кредитные обязательства, и сейчас мы до 2023 года обеспечены ликвидностью и имеющимися в доступности кредитными линиями. То есть в принципе на горизонте трех лет мы просматриваем свое достаточно надежное финансовое положение», - заявил Потанин.

Также глава компании рассказал о планировании разных сценариев. Один из механизмов - проведение стресс-тестов по снижению цены на металлы до 30 процентов, а также при 20 процентах невостребованнной продукции.

«Даже при таких цифрах в 2020 - 2021 годы для компании существенных рисков не наступает. Единственное, на чем это отразится, так это на объеме дивидендов», - подчеркнул топ-менеджер и добавил, что предлагал на время совсем отказать от дивидендов.

Отметим, что от стабильности «Норникеля» зависит стабильность Красноярского края. Именно эта компания является главным налогоплательщиком региона.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» принял участие в ежегодной акции «Час Земли»

«Норникель» принял участие в ежегодной акции «Час Земли»

31 Марта 2020 г.
Она состоялась 28 марта
Новости Красноярска: «Норникель» назначил старших вице-президентов

«Норникель» назначил старших вице-президентов

31 Марта 2020 г.
В компании кадровые перестановки
Новости Красноярска: Красноярским предпринимателям помогут сохранить контракты

Красноярским предпринимателям помогут сохранить контракты

27 Марта 2020 г.
Коронавирус - это форс-мажорные обстоятельства
Новости Красноярска: «Норникель» принял особые меры из-за короновируса

«Норникель» принял особые меры из-за короновируса

26 Марта 2020 г.
Компания помогает сотрудникам, партнерам и врачам
Новости Красноярска: Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей

Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей

25 Марта 2020 г.
Они пойдут НКО
Новости Красноярска: «Норникель» расширил цифровизацию рудников

«Норникель» расширил цифровизацию рудников

24 Марта 2020 г.
Центр открылся на «Комсомольском»
Новости компаний
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В квартире на Щорса жестоко расправились с семьей

В квартире на Щорса жестоко расправились с семьей

1 Апреля 2020 г.
Подозреваемого в убийстве разыскивают
Новости Красноярска: Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

30 Марта 2020 г.
Всего в регионе 12 подтвержденных случаев
Новости Красноярска: «Паспорт и объяснительная записка»: красноярцам разъяснили правила всеобщей самоизоляции

«Паспорт и объяснительная записка»: красноярцам разъяснили правила всеобщей самоизоляции

2 Апреля 2020 г.
За нарушения будут штрафовать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19