Глава «Норникеля» подтвердил стабильность компании на три года вперед

Глава «Норникеля» Владимир Потанин подтвердил стабильность компании на три года вперед. О том, как жить бизнесу в кризис, он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам президента ГМК, нынешний кризис «в первую очередь медицинский. Не финансовый, не государственный». А существенной разницей по сравнению с потрясениями в прошлом, «является то, что наша банковская и финансовая система подошла к кризису в лучшей форме».

«То же можно сказать и о крупном бизнесе. Если в предыдущий кризис многие компании бросились к правительству за помощью, за льготами, за кредитами, то сейчас они набрали хорошую спортивную форму. Мы в «Норильском никеле», конечно, не готовились к такому варианту развития событий и даже в страшном сне не могли его представить, но тем не менее постепенно реструктурировали наши кредитные обязательства, и сейчас мы до 2023 года обеспечены ликвидностью и имеющимися в доступности кредитными линиями. То есть в принципе на горизонте трех лет мы просматриваем свое достаточно надежное финансовое положение», - заявил Потанин.

Также глава компании рассказал о планировании разных сценариев. Один из механизмов - проведение стресс-тестов по снижению цены на металлы до 30 процентов, а также при 20 процентах невостребованнной продукции.

«Даже при таких цифрах в 2020 - 2021 годы для компании существенных рисков не наступает. Единственное, на чем это отразится, так это на объеме дивидендов», - подчеркнул топ-менеджер и добавил, что предлагал на время совсем отказать от дивидендов.

Отметим, что от стабильности «Норникеля» зависит стабильность Красноярского края. Именно эта компания является главным налогоплательщиком региона.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»