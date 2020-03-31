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«Норникель» принял участие в ежегодной акции «Час Земли»

Главная Бизнес
Красноярск
13:48 31 Марта 2020
акция, норильск, экономия
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«Норникель» принял участие в ежегодной акции «Час Земли». Это одна из самых массовых в мире международных кампаний, которая призвана привлечь внимание человечества к необходимости бережно относиться к окружающей среде и экономно использовать природные ресурсы.

В акции «Час Земли» приняли участие Заполярный филиал и Кольская ГМК.

В Норильске в 20:30 по местному времени на час была отключена архитектурная подсветка на Ленинском проспекте. В течение этого времени не работало наружное освещение зданий Дворца культуры, Норильской художественной галереи, Музея Норильска, административно-делового центра, МУП «Коммунальные объединенные системы», административно-бытовых комплексов на «Оль-Гуле» и стадионе «Заполярник». Были также отключены информационные экраны, которые расположены напротив музея Норильска.

На промышленной площадке Кольской ГМК в Мончегорске также в течение часа не работала архитектурная подсветка зданий. В самом городе световая подсветка погасла на здании гостиницы «Металлург», которая принадлежит дочерней компании Кольской ГМК — «Колабыт».

«Участием в акции «Норникель» демонстрирует свое неравнодушное отношение к будущему планеты. «Норникель» уже сейчас имеет один из самых низких показателей выбросов парниковых газов среди глобальных горно-металлургических компаний: более 40% потребляемого им электричества производится из возобновляемых источников, а остальное приходится на природный газ (топливо с низким углеродным следом). Кроме того, «Норникель» реализует комплексную экологическую программу по защите окружающей среды, которая уже к 2021 г. позволит Кольской ГМК снизить выбросы дикосида серы (SO2) на 85% и свести к нулю выбросы в приграничной зоне. В Заполярном филиале программа позволит к 2025 г. сократить выбросы сернистого газа на 90%», - рассказали в компании.

Напомним, глобальная акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF) и проводится во всем мире с 2007 года. В акции участвуют миллионы рядовых граждан, тысячи организаций по всему миру. Люди, присоединившиеся к акции, добровольно на час отключают свет и бытовые электроприборы; в городах отключается подсветка административных зданий и памятников архитектуры.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

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