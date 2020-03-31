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«Норникель» назначил старших вице-президентов

Главная Бизнес
Красноярск
12:46 31 Марта 2020
норильск, управление, бизнес
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«Норникель» назначил Сергея Дубовицкого на позицию старшего вице-президента — руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения.

Еще одну должность старшего вице-президента — руководителя блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью займет Алексей Башкиров, член совета директоров «Норникеля» и председатель комитета по бюджету. Ему будут подчиняться два вновь созданных подразделения — департамент инновационного развития и департамент слияний и поглощений.

Елена Савицкая, занимающая должность вице-президента — руководителя аппарата «Норникеля», теперь также будет курировать социальную политику компании, разработку и реализацию HR-стратегии и корпоративной политики по компенсациям и льготам, найму, системе обучения и развития персонала, системе мотивации, оценки результативности работы. Кроме того, в ее ведении будет программа «Норникеля» по развитию корпоративной медицины.

Старшие вице-президенты Сергей Батехин и Лариса Зелькова покидают компанию. Сергей Батехин переходит в холдинговую компанию «Интеррос» для развития цифровых проектов, Лариса Зелькова сосредоточится на проектах в области благотворительности.

Владислав Гасумянов оставит пост старшего вице-президента по развитию государственно — частного партнерства, но при этом останется членом правления «Норникеля».

 

по информации «Норникеля»

фото «Норникель»

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