Красноярским предпринимателям помогут сохранить контракты

Красноярским предпринимателям, чьи контракты могут «сгореть» из-за сложной экономической ситуации и коронавируса, помогут разрешить проблему. Бизнесмены смогут получить заключения о форс-мажоре. Об этом рассказали в Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате.

«Этот документ является основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств по договору и позволяет получить отсрочку их исполнения», - объяснили в организации.

Отметим, что коронавирусная инфекция является «обстоятельством непреодолимой силы». Из-за нестабильной ситуации не все предприниматели могут выполнять условия внешнеторговых контрактов. Заключения для красноярских бизнесменов будут выдаваться бесплатно.