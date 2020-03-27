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Красноярским предпринимателям помогут сохранить контракты

Главная Бизнес
Красноярск
13:06 27 Марта 2020
экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярским предпринимателям, чьи контракты могут «сгореть» из-за сложной экономической ситуации и коронавируса, помогут разрешить проблему. Бизнесмены смогут получить заключения о форс-мажоре. Об этом рассказали в Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате. 

«Этот документ является основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств по договору и позволяет получить отсрочку их исполнения», - объяснили в организации. 

Отметим, что коронавирусная инфекция является «обстоятельством непреодолимой силы». Из-за нестабильной ситуации не все предприниматели могут выполнять условия внешнеторговых контрактов. Заключения для красноярских бизнесменов будут выдаваться бесплатно. 

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