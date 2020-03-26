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«Норникель» принял особые меры из-за короновируса

Главная Бизнес
Красноярск
13:00 26 Марта 2020
норильск, соцподдержка, бизнес
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«Норникель» принял особые меры из-за короновируса. В частности компания создала оперативный штаб. В его состав вошли топ-менеджеры «Норникеля» во главе с Сергеем Барбашевым, первым вице-президентом — руководителем блока корпоративной безопасности. Задача штаба — обеспечение деятельности производства, снабжения, сбыта продукции компании, принятие необходимых мер по защите работников. Оперативные штабы созданы и на региональных площадках.

«Жизнь и здоровье сотрудников — главная ценность для компании, а создание благоприятных и безопасных условий труда наш безусловный приоритет. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы активно действовать вместе с федеральными и региональными властями для того, чтобы эффект от принимаемых мер был максимальным», — прокомментировал Сергей Барбашев.

Что касается особых мер, то сотрудники московского офиса компании оперативно переведены на удаленную работу. Офисные работники на региональных площадках находятся в процессе перевода на удаленный режим. ИТ-службы «Норникеля» поэтапно обеспечивают сотрудников возможностями для бесперебойной работы. При этом оплата труда в период удаленной работы будет производиться в размере 100% оклада.

Введен запрет на командировки за границу, деловые поездки по территории Российской Федерации ограничены. Во всех подразделениях компании установлены тепловизоры, аппараты по дезинфекции рук, организован экспресс-осмотр сотрудников врачами. Усилены меры по санитарной обработке всех помещений.

Для сотрудников головного офиса, которым необходимо присутствие на рабочем месте, организована индивидуальная перевозка при помощи корпоративного сервиса такси.

На корпоративном портале компании создан раздел где оперативно публикуется информация о предпринимаемых мерах в компании, телефоны горячих линий, инструкции по действиям.

В регионах присутствия «Норникель» помогает партнерам и медикам. Так, компания выделила благотворительную помощь на сумму более 200 млн руб. Заблаговременно был проведен анализ потребностей больниц в Норильске, Дудинке, Мончегорске, Печенгском и Газимуро-Заводском районах. По итогам этой работы сформирован список, согласно которому медикам Норильска и Дудинки будет направлено медоборудования и лекарств более чем на 84 миллиона рублей, Мончегорска – на 75 миллионов, Печенгского района – 42 миллиона, Забайкальского края – более 28 миллионов.

Так, для норильской горбольницы №1 закупят пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), три передвижных рентгеновских аппарата, дефибрилляторы, ингаляторы, респираторы, термометры, защитные костюмы, медицинские маски, транспортные системы для забора биологического материала и многое другое – всего в перечне несколько десятков позиций.

Таймырская межрайонная больница, расположенная в Дудинке, получит аппараты ИВЛ, аппараты для неинвазивной вентиляции легких, анализатор газов крови и целый список другого оборудования и лекарств.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

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