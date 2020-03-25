Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей некоммерческим организациям. Для многих из них последствия коронавируса могут оказаться непредсказуемыми, ставя под угрозу жизнь и благополучие миллионов людей. В зону повышенного риска попадают незащищенные и слабозащищенные граждане – пожилые люди, люди с инвалидностью и ограничениями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, – все, кто находится в трудной жизненной ситуации, и чьи интересы защищают некоммерческие организации.

«В сегодняшней ситуации существенно увеличилась нагрузка на некоммерческие организации. Им приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными. Оказывая поддержку НКО, мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий – люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи. Уверен, что эти дополнительные ресурсы помогут НКО не только пройти через кризис, но и в долгосрочной перспективе», - заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

По словам генерального директора Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксаны Орачевой, дополнительные средства в размере одного миллиарда рублей позволяют оперативно реагировать на происходящие в стране изменения.

«В ближайшее время мы запускаем два новых конкурса. Один из них направлен на поддержку организаций, которые вынуждены оперативно адаптироваться к новым условиям деятельности и трансформировать форматы работы. Второй конкурс даст возможность инфраструктурным НКО, оказывающим социальную помощь наиболее уязвимым группам людей, продолжить свою привычную работу в условиях неопределенности. В будущем мы планируем запуск и других инициатив, которые помогут некоммерческим организациям преодолевать стоящие перед ними вызовы», - рассказала она.

Благотворительный фонд Владимира Потанина уже предложил своим грантополучателям и партнерам помощь, обеспечив гибкие условия реализации ранее поддержанных проектов. Теперь Фонд делает следующий шаг и объявляет о запуске первых масштабных инициатив, которые помогут организациям и их благополучателям пережить ближайшие самые сложные месяцы, создать условия для восстановления нормальной деятельности и поддержать их в укреплении устойчивости своих организаций.

по информации «Норникеля»