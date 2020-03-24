«Норникель» расширил цифровизацию рудников. Операционный центр планирования и контроля горных работ открылся на руднике «Комсомольский» Заполярного филиала. Это уже второй современный операционный диспетчерский центр. Первый появился в июле прошлого года на руднике «Октябрьский».

Стоимость одного такого Центра - 172 млн рублей. Больше половины затрат - покупка техники, в частности видеостен UniSee UNI-8002 бельгийской компании BARCO. На них отображается информация, поступающая с помощью системы позиционирования со всех горизонтов.

Задача Центра - круглосуточный контроль в режиме реального времени за ходом выполнения всех горнорудных работ: от моделирования технологических процессов отработки полезных ископаемых и формирования полноразмерных пространственных моделей рудника, до установки эффективных и безопасных режимов функционирования технологических процессов, а также предупреждения развития опасных производственных и внештатных ситуаций.

«Мы шагнули далеко вперед благодаря процессам автоматизации и цифровизации. Это необходимость и данность, по-другому работать уже не будем. Сегодня наша задача — не просто спланировать работу на смену, неделю, месяц или год, а оперативно онлайн обмениваться информацией и в режиме реального времени корректировать всю технологическую цепочку», — отметил вице-президент «Норникеля» — директор Заполярного филиала Николай Уткин.

В ближайшей перспективе аналогичные центры будут созданы на всех рудниках Заполярного филиала и Кольской ГМК, а также фабриках и на металлургическом производстве.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»