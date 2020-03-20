В Красноярском крае открыта «горячая линия» для помощи предпринимателям

Краевое агентство развития бизнеса открыло «горячую линию» для помощи предпринимателям в нестабильной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Региональные власти прогнозируют сложные времена для малого бизнеса. Получить консультации предприниматели смогут по телефону: 8-958-849-73-55 в будние дни с 8:30 до 17:30. В круглосуточном режиме на этот номер принимают сообщения и вопросы в Viber или WhatsApp.

«Последствия пандемии коронавируса для малого бизнеса будут тяжелыми. На данном этапе необходимо обеспечить постоянную связь с предпринимателями, чтобы предоставить существующий комплекс мер поддержки для бизнеса. Более того, расширить имеющийся перечень государственной и административной помощи», - отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Добавим, что краевое агентство развития бизнеса готово снизить ежемесячную долговую нагрузку по своим займам для предпринимателей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.