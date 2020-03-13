Роснефть поддержала новую грантовую программу

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество НК «Роснефть», запустила новую грантовую программу. В этом году поддержку получат несколько важных научных проектов. Их презентация состоялась в рамках круглого стола по вопросам взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера.

Всего в этом году поступило 30 заявок на участие в программе. По результатам презентации был выбрал ряд проектов. Например, «Тунгусский заповедник». Он стартовал в прошлом году и предполагает исследование донных отложений глубоководных озер заповедника для получения данных о природных событиях Эвенкии. В том числе по результатам этих исследований можно будет получить дополнительную информацию о Тунгусском метеорите. В проекте принимают участие не только российские ученые, но и специалисты из США, Чехии и Италии

Еще один поддержанный проект также имеет практическое для края значение. Его цель - оценить последствия масштабных природных пожаров лета-2019 в Восточной Сибири. Им займутся специалисты Института экологии и географии Сибирского федерального университета.

Особый проект направлен на сохранение языков северных народов. В частности, специалисты Якутского научного центра при Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера разработают электронную версию эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук». Издание такого формата появится в России впервые.

«Программа будет адаптирована для широкого использования и внедрена на базе уникального сайта об эвенкийском языке, культуре и фольклоре. Сайт в 2018 году при поддержке ВСНК создали лингвисты Сибирского федерального университета», - рассказали организаторы грантовой программы.

С начала работы грантовой программы краевые нефтяники поддержали 18 научных проектов. Среди них – проекты по исследованию популяции дикого северного оленя, краснокнижного гуся-пискульки, сибирского соболя, а также проект по разработке биотехники искусственного воспроизводства сибирского тайменя.