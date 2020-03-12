«Норникель» займется вторичной переработкой аккумуляторов

В Финляндии «Норникель» подписал соглашение с Fortum и BASF. Его суть - закрепление намерений по созданию кластера вторичной переработки аккумуляторов в финском городе Харьявалта с целью обслуживания нужд рынка электромобилей. Повторное использование стратегически важных металлов, содержащихся в отработанных аккумуляторах, обеспечит успешное развитие экономики замкнутого цикла.

Использование металлов из отработанных аккумуляторов позволит значительно сократить выбросы углекислого газа при производстве аккумуляторных материалов для электромобилей. Дополнительное сокращение выбросов CO2 может быть достигнуто за счет использования возобновляемых источников электроэнергии в Финляндии в ходе вторичной переработки.

«При переработке ценных металлов в литий-ионных аккумуляторах мы получаем дополнительные объемы кобальта, никеля и других стратегически важных металлов из первичных источников, тем самым снижая негативное воздействие электромобильных аккумуляторов на окружающую среду. Мы гордимся тем, что благодаря приобретению быстрорастущей финской компании Crisolteq, специализирующейся на гидрометаллургической переработке с низким уровнем выбросов углекислого газа, Fortum может увеличить уровень извлечения ценных материалов в литий-ионных аккумуляторах с 50% до более 80%», — отметил Теро Холлендер, директор по развитию бизнеса Fortum на направлении утилизации отходов.

BASF намерен использовать вторсырье, полученное в рамках сотрудничества вышеуказанных компаний, на предприятии по производству прекурсоров аккумуляторных материалов в Харьявалте.

«Производство аккумуляторных материалов совместно с вторичной переработкой аккумуляторов стимулирует развитие экономики замкнутого цикла, — пояснил Тим Ингле, вице-президент BASF, курирующий направления аффинажа драгоценных металлов и вторичной переработки химических веществ и аккумуляторов. — В целях развития электрификации мы уделяем особое внимание разработке решений для активных катодных материалов, обладающих высокой плотностью энергии, и повышения коэффициента извлечения лития при вторичной переработке аккумуляторов».

Сотрудничество сторон направлено на стимулирование ответственного использования вторсырья для производства аккумуляторов.

«Современный завод по переработке отходов поблизости от Nornickel Harjavalta укрепит позиции компании в качестве одного из самых экологичных рафинировочных предприятий в мире. Новые мощности идеально подходят для безопасной переработки двух основных металлов, используемых в литий-ионных батареях. Разработка решений по вторичной переработке будет не только способствовать успешному осуществлению стратегии „Норникеля“ по дальнейшему снижению выбросов углекислого газа и повышению устойчивости работы, но и позволит отрасли удовлетворить растущий спрос на стратегически важные металлы на рынке электромобилей», — заявил Йони Хаутоярви, управляющий директор Nornickel Harjavalta.

по информации «Норникеля»

фото: «Норнкель»